500-річна загадка: у старій картині знайшли зловісне "послання" (фото)

Картина Ганса Гольбейна "Посли" вже кілька століть викликає суперечки. Найдивнішим у роботі художника здається якийсь витягнутий за формою предмет, поміщений на передньому плані.

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Вчені багато років намагаються розшифрувати приховані смисли картини Ганса Гольбейна "Посли", написаної 1533 року. Однак один елемент, який часто залишається непоміченим, несе в собі більш зловісне послання. Про це пише Daily Star.

Картина епохи Тюдорів, що міститься в лондонській Національній галереї, вже кілька століть викликає суперечки. Портрет зображує двох чоловіків: Жана де Дінтевіля, французького посла в Англії, і Жоржа де Сельве, єпископа Лавора і тимчасового посла при імператорі, Венеціанській республіці і Святому Престолі.

Обидва чоловіки стоять перед зеленою завісою, розділені столом із книжками та науковими предметами і приладами. Однак ці деталі картини відволікають увагу від дивного об'єкта на передньому плані — викривленого черепа, який набуває правильних обрисів, якщо дивитися на нього збоку.

У творі Ганса Гольбейна використано багато символів і парадоксів, зокрема анаморфоз (спотворений малюнок черепа). На думку дослідників картини, це загадкові відсилання до навчання, релігії, смертності та ілюзій у традиціях Північного Відродження. Найдивнішим у роботі художника здається якийсь витягнутий за формою предмет, поміщений на передньому плані. Якщо дивитися на нього праворуч, з близької відстані, то видно, що це череп. Історики Оскар Бечман і Паскаль Грінер припускають, що в "Послах" предмети розкоші і слави порівнюються з величчю смерті.

Деталі та візерунки відволікають увагу від незвичайного об'єкта на передньому плані Фото: Culture_Crit/X

Видання зазначає, що досі незрозуміло, чому Гольбейн приділив цьому елементу таку увагу. Існують припущення, що картину могла замовити Анна Болейн, мати Єлизавети I, як подарунок Жану де Дінтевілю.

Крім двох чоловіків, на картині представлений натюрморт із ретельно промальованих предметів. На полиці з науковими приладами, пов'язаними з пізнанням часу і космосу, є відсилання до Риму, резиденції Папи Римського. З моменту придбання картини 1890 року "Посли" є частиною колекції Національної галереї. У 1997 році було проведено масштабне відновлення, що викликало критику за зміни в пропорціях черепа.

Раніше Фокус повідомляв, що старовинну картину, куплену за 50 доларів, можуть продати за 200 тисяч. Торговець творами мистецтва Аллен Трейбіц натрапив на малюнок на розпродажі. Тепер очікується, що рідкісна картина буде продана на аукціоні за шестизначну суму.

Також стало відомо, що чоловік виявив моторошну знахідку за своїм сміттєвим баком. Він помітив трикутну язичницьку діаграму, вигравірувану на дошці, притуленій до його сміттєвого кошика. Чоловік також додав, що до предмета також додавався лист, який містив ще одну моторошну схему.