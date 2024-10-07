500-летняя загадка: в старой картине нашли зловещее "послание" (фото)

Картина Ганса Гольбейна "Послы" уже несколько веков вызывает споры. Самым странным в работе художника кажется некий вытянутый по форме предмет, помещенный на переднем плане.

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Ученые многие годы пытаются расшифровать скрытые смыслы картины Ганса Гольбейна "Послы", написанной в 1533 году. Однако один элемент, который часто остается незамеченным, несет в себе более зловещее послание. Об этом пишет Daily Star.

Картина эпохи Тюдоров, находящаяся в лондонской Национальной галерее, уже несколько веков вызывает споры. Портрет изображает двух мужчин: Жана де Динтевиля, французского посла в Англии, и Жоржа де Сельве, епископа Лавора и временного посла при императоре, Венецианской республике и Святом Престоле.

Оба мужчины стоят перед зеленым занавесом, разделенные столом с книгами и научными предметами и приборами. Однако эти детали картины отвлекают внимание от странного объекта на переднем плане — искаженного черепа, который обретает правильные очертания, если смотреть на него сбоку.

В произведении Ганса Гольбейна использованы многие символы и парадоксы, в том числе анаморфоз (искаженный рисунок черепа). По мнению исследователей картины, это загадочные отсылки к обучению, религии, смертности и иллюзиям в традициях Северного Возрождения. Самым странным в работе художника кажется некий вытянутый по форме предмет, помещенный на переднем плане. Если смотреть на него справа, с близкого расстояния, то видно, что это череп. Историки Оскар Бечман и Паскаль Гринер предполагают, что в "Послах", предметы роскоши и славы сравниваются с величием смерти.

Детали и узоры отвлекают внимание от необычного объекта на переднем плане Фото: Culture_Crit/X

Издание отмечает, что до сих пор неясно, почему Гольбейн уделил этому элементу такое внимание. Существуют предположения, что картину могла заказать Анна Болейн, мать Елизаветы I, как подарок Жану де Динтевилю.

Помимо двух мужчин, на картине представлен натюрморт из тщательно прорисованных предметов. На полке с научными приборами, связанными с познанием времени и космоса, есть отсылки к Риму, резиденции Папы Римского. С момента приобретения картины в 1890 году "Послы" являются частью коллекции Национальной галереи. В 1997 году было проведено масштабное восстановление, вызвавшее критику за изменения в пропорциях черепа.

Ранее Фокус сообщал, что старинную картину, купленную за 50 долларов, могут продать за 200 тысяч. Торговец произведениями искусства Аллен Трейбиц наткнулся на рисунок на распродаже. Теперь ожидается, что редкая картина будет продана на аукционе за шестизначную сумму.

Также стало известно, что мужчина обнаружил жуткую находку за своим мусорным баком. Он заметил треугольную языческую диаграмму, выгравированную на доске, прислоненной к его мусорной корзине. Мужчина также добавил, что к предмету также прилагалось письмо, содержащее еще одну жуткую схему.