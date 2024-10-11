Нова ера: як вантажівки-трансформери допомагають людям у сільській місцевості (відео)

Автомобілі трансформуються всього за 6 хвилин і вміщують до 200 осіб. У банкетному залі немає кухні, тому їжу доводиться готувати в іншому місці.

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Вантажівки-трансформери, які одним натисканням кнопки перетворюються на великі бенкетні зали, останніми роками стали популярними в багатьох сільських районах Китаю. Про це пише Oddity Central.

Нещодавно в китайських соціальних мережах з'явилося відео, на якому зображена вантажівка, здатна всього за шість хвилин перетворитися на банкетний зал. Однак подібні автомобілі існують уже давно. Уперше вони з'явилися в китайському регіоні Внутрішня Монголія, але виявилися настільки популярними там, що швидко поширилися на сусідні провінції, такі як Хейлунцзян, Цзілінь і Ганьсу. Останніми роками їх помітили в сільських районах північної Шаньсі, північної Хебея і західної Шаньдуна. Вантажівки трансформуються всього за шість хвилин і вміщують до 200 осіб.

Так звані вантажівки-трансформери популярні здебільшого в сільській місцевості, де їх орендують для організації різноманітних заходів — від весіль до місцевих фестивалів і вечірок. Інтер'єр закладу схожий на інтер'єр звичайного ресторану та оснащений кондиціонерами, великими проєкційними екранами і навіть аудіо- та караоке-обладнанням.

У банкетному залі немає кухні, тому їжу доводиться готувати в іншому місці й подавати тільки у виїзному ресторані.

Пан Лю, власник вантажівки-трансформера, розповів, що він здає свій 17,5-метровий автомобіль в оренду для різних заходів, беручи за два дні близько 8 000 юанів (1 150 доларів).

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