Новая эра: как грузовики-трансформеры помогают людям в сельской местности (видео)

Автомобили трансформируются всего за 6 минут и вмещают до 200 человек. В банкетном зале нет кухни, поэтому еду приходится готовить в другом месте.

Related video

Грузовики-трансформеры, которые одним нажатием кнопки превращаются в большие банкетные залы, в последние годы стали популярны во многих сельских районах Китая. Об этом пишет Oddity Central.

Недавно в китайских социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен грузовик, способный всего за шесть минут превратиться в банкетный зал. Однако подобные автомобили существуют уже давно. Впервые они появились в китайском регионе Внутренняя Монголия, но оказались настолько популярны там, что быстро распространились на соседние провинции, такие как Хэйлунцзян, Цзилинь и Ганьсу. В последние годы их заметили в сельских районах северной Шаньси, северной Хэбэя и западной Шаньдуна. Грузовики трансформируются всего за шесть минут и вмещают до 200 человек.

Так называемые грузовики-трансформеры популярны в основном в сельской местности, где их арендуют для организации различных мероприятий — от свадеб до местных фестивалей и вечеринок. Интерьер заведения похож на интерьер обычного ресторана и оснащен кондиционерами, большими проекционными экранами и даже аудио- и караоке-оборудованием.

В банкетном зале нет кухни, поэтому еду приходится готовить в другом месте и подавать только в выездном ресторане.

Господин Лю, владелец грузовика-трансформера, рассказал, что он сдает свой 17,5-метровый автомобиль в аренду для различных мероприятий, беря за два дня около 8 000 юаней (1 150 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что мужчина потратил год и 50 тысяч долларов, чтобы собрать танк в своем гараже. Камерон Суинни рассказал, что всегда увлекался историей и сваркой. Проект по созданию танка позволил ему объединить оба этих увлечения.

Также стало известно, что мужчина потратил 1 млн долларов на восстановление круизного лайнера. Крис Уиллсон и его супруга Джин Ли потратили 15 лет на ремонт судна длиной 89 метров. На корабле 85 кают, бассейн и театр.