Працівниця круїзного судна поділилася правдою про романи на борту "корабля мрії" (відео)

Жінка на ім'я Люсі часто ділиться подробицями роботи на круїзному лайнері. Цього разу вона розповіла про службові романи.

Related video

Працівниця круїзного судна на ім'я Люсі відкрила завісу над романами членів екіпажу і розповіла, що вони можуть бути пов'язані з серйозними ускладненнями. Про це блогерка розповіла в одному зі своїх останніх відео на YouTube.

Любов може виникнути в найрізноманітніших ситуаціях, але одне з найпоширеніших місць, де розквітають романтичні стосунки, — це робота, де люди проводять значну частину свого часу. Однак залежно від місця роботи ці знайомства можуть бути пов'язані з певними труднощами.

Люсі веде канал "Cruising as Crew" на YouTube і каже, що стосунки між членами екіпажу, як правило, сильно відрізняються від романів на суші. Вона зазначила, що такі стосунки часто мають часові рамки.

"Ви вже знаєте, коли вони закінчаться. Більшість трудових договорів на круїзних лайнерах мають термін дії, а отже, у тих, хто перебуває у стосунках, є два варіанти. Або ви продовжуєте стосунки на відстані, або припиняєте їх", — стверджує вона.

Хоча така ситуація може здатися не ідеальною, Люсі вважає, що вона не обов'язково має бути негативною. Насправді вона наполягає на тому, що це може допомогти учасникам стосунків більше цінувати той короткий час, який вони проводять зі своїми партнерами, адже в них кожен день на рахунку.

Працівниця круїзного судна на ім'я Люсі відкрила завісу над романами членів екіпажу Фото: YouTube

Вона також сказала, що стосунки на борту корабля зазвичай інтенсивніші, ніж на суші. Однак це не означає, що романтика згасає: за словами Люсі, перебування на борту круїзного лайнера може зробити фазу медового місяця тривалішою, оскільки парам не доводиться займатися такими виснажливими справами, як прання, похід у крамниці або спільне прибирання.

"У круїзі ви щодня відкриваєте для себе щось нове разом зі своїм хлопцем чи дівчиною. Це все одно що щодня проводити відпустку з людиною, яка вам подобається", — зазначила вона.

Ілюстративне фото Фото: Celebrity Summit

Хоча це може здатися ідеальною відправною точкою для любовних стосунків, більшість людей на круїзних лайнерах не шукають нічого серйозного.

"Це не ідеальне середовище для створення довгострокових стосунків, тому що вони, найімовірніше, перебувають на іншому кінці світу, і ваш час, проведений разом, обмежений", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також стало відомо, що моряк 76 днів виживав на надувному човні посеред океану. Стів Каллахан спроєктував і побудував човен "Наполеон Соло", який зазнав аварії. Чоловікові вдалося врятуватися на надувному плоту, проте він опинився на відстані 1287 км від берега.