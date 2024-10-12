Работница круизного судна поделилась правдой о романах на борту "корабля мечты" (видео)

Женщина по имени Люси часто делится подробностями работы на круизном лайнере. На этот раз она рассказала о служебных романах.

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Работница круизного судна по имени Люси приоткрыла завесу над романами членов экипажа и рассказала, что они могут быть сопряжены с серьезными осложнениями. Об этом блогерша рассказала в одном из своих последних видео на YouTube.

Любовь может возникнуть в самых разных ситуациях, но одно из самых распространенных мест, где расцветают романтические отношения, — это работа, где люди проводят значительную часть своего времени. Однако в зависимости от места работы эти знакомства могут быть сопряжены с определенными трудностями.

Люси ведет канал "Cruising as Crew" на YouTube и говорит, что отношения между членами экипажа, как правило, сильно отличаются от романов на суше. Она отметила, что такие отношения часто имеют временные рамки.

"Вы уже знаете, когда они закончатся. Большинство трудовых договоров на круизных лайнерах имеют срок действия, а значит, у тех, кто состоит в отношениях, есть два варианта. Либо вы продолжаете отношения на расстоянии, либо прекращаете их", — утверждает она.

Хотя такая ситуация может показаться не идеальной, Люси считает, что она не обязательно должна быть негативной. На самом деле она настаивает на том, что это может помочь участникам отношений больше ценить то короткое время, которое они проводят со своими партнерами, ведь у них каждый день на счету.

Работница круизного судна по имени Люси приоткрыла завесу над романами членов экипажа Фото: YouTube

Она также сказала, что отношения на борту корабля обычно более интенсивные, чем на суше. Однако это не означает, что романтика угасает: по словам Люси, пребывание на борту круизного лайнера может сделать фазу медового месяца более продолжительной, поскольку парам не приходится заниматься такими утомительными делами, как стирка, поход по магазинам или совместная уборка.

"В круизе вы ежедневно открываете для себя что-то новое вместе со своим парнем или девушкой. Это все равно что каждый день проводить отпуск с человеком, который вам нравится", — отметила она.

Иллюстративное фото Фото: Celebrity Summit

Хотя это может показаться идеальной отправной точкой для любовных отношений, большинство людей на круизных лайнерах не ищут ничего серьезного.

"Это не идеальная среда для создания долгосрочных отношений, потому что они, скорее всего, находятся на другом конце света, и ваше время, проведенное вместе, ограничено", — добавила она.

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