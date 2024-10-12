"Згоріла" зсередини: жінка поділилася, що пережила після удару блискавки
Постраждала втратила здатність ходити, а також слух в одному вусі, але вона не втрачає надії відновитися.
Жінка згадала жахливий момент, коли вона "згоріла" зсередини після удару блискавки. Таліта Тейшейра Паділла вигулювала свого собаку, коли її вдарила блискавка в груди. Про це повідомляє видання Unilad.
Якщо подумати про те, яку травму можна отримати від сильного удару струмом, опіки — звична річ через величезну кількість вивільненої енергії. Для Таліти це означало, що в неї зупинилося серце, і вона залишилася без кисню на 15 хвилин. Мало того, потужна енергія спалила Таліту зсередини.
Це призвело до пошкодження спинного мозку, а звук удару блискавки розірвав одну з її барабанних перетинок, а також відлякав її собаку.
Собака був знайдений через кілька годин неушкодженим, і пара возз'єдналася після жахливого інциденту.
Жінка описала свої травми:
"Блискавка обпекла мої груди і мій спинний мозок зсередини, залишивши мене з ушкодженням спинного мозку, про що я дізналася тільки через три місяці після інциденту. Потім блискавка вийшла з моєї правої ноги, коліна і ступні. І я отримала сильне пошкодження нервів".
Унаслідок удару Таліта втратила здатність ходити, а також слух в одному вусі.
Їй довелося заново вчитися робити багато повсякденних речей у житті, як-от купання і надсилання текстових повідомлень.
Спочатку вона не могла підняти руки над головою, але була сповнена рішучості зробити все можливе, щоб одужати
Вона написала: "Були ще маленькі дива, про які мені пізніше розповів чоловік. Незважаючи на те, що трапилося, у мене не було переломів, крововиливу в мозок або пошкодження мозку".
Таліта поділилася, що хоче продовжувати робити все можливе, щоб допомагати людям.
Нагадаємо, що блискавка вдарила в пасажирський Boeing, на борту якого перебувало 500 осіб. Після цього повітряне судно, як ні в чому не бувало, полетіло далі.
Також повідомлялося, що дослідники підрахували, що щорічно від ударів блискавки гинуть близько 250 тис. осіб. Переважна більшість загиблих — із розвинених країн: інциденти відбуваються під час роботи на відкритому просторі.