"Згоріла" зсередини: жінка поділилася, що пережила після удару блискавки

Постраждала втратила здатність ходити, а також слух в одному вусі, але вона не втрачає надії відновитися.

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Жінка згадала жахливий момент, коли вона "згоріла" зсередини після удару блискавки. Таліта Тейшейра Паділла вигулювала свого собаку, коли її вдарила блискавка в груди. Про це повідомляє видання Unilad.

Якщо подумати про те, яку травму можна отримати від сильного удару струмом, опіки — звична річ через величезну кількість вивільненої енергії. Для Таліти це означало, що в неї зупинилося серце, і вона залишилася без кисню на 15 хвилин. Мало того, потужна енергія спалила Таліту зсередини.

Це призвело до пошкодження спинного мозку, а звук удару блискавки розірвав одну з її барабанних перетинок, а також відлякав її собаку.

Собака був знайдений через кілька годин неушкодженим, і пара возз'єдналася після жахливого інциденту.

Жінка описала свої травми:

"Блискавка обпекла мої груди і мій спинний мозок зсередини, залишивши мене з ушкодженням спинного мозку, про що я дізналася тільки через три місяці після інциденту. Потім блискавка вийшла з моєї правої ноги, коліна і ступні. І я отримала сильне пошкодження нервів".

Унаслідок удару Таліта втратила здатність ходити, а також слух в одному вусі.

Їй довелося заново вчитися робити багато повсякденних речей у житті, як-от купання і надсилання текстових повідомлень.

Спочатку вона не могла підняти руки над головою, але була сповнена рішучості зробити все можливе, щоб одужати

Вона написала: "Були ще маленькі дива, про які мені пізніше розповів чоловік. Незважаючи на те, що трапилося, у мене не було переломів, крововиливу в мозок або пошкодження мозку".

Таліта поділилася, що хоче продовжувати робити все можливе, щоб допомагати людям.

Нагадаємо, що блискавка вдарила в пасажирський Boeing, на борту якого перебувало 500 осіб. Після цього повітряне судно, як ні в чому не бувало, полетіло далі.

Також повідомлялося, що дослідники підрахували, що щорічно від ударів блискавки гинуть близько 250 тис. осіб. Переважна більшість загиблих — із розвинених країн: інциденти відбуваються під час роботи на відкритому просторі.