"Сгорела" изнутри: женщина поделилась, что пережила после удара молнии
Пострадавшая потеряла способность ходить, а также слух в одном ухе, но она не теряет надежды восстановиться.
Женщина вспомнила ужасающий момент, когда она "сгорела" изнутри после удара молнии. Талита Тейшейра Падилла выгуливала свою собаку, когда ее ударила молния в грудь. Об этом сообщает издание Unilad.
Если подумать о том, какую травму можно получить от сильного удара током, ожоги — обычное дело из-за огромного количества высвобождаемой энергии. Для Талиты это означало, что у нее остановилось сердце, и она осталась без кислорода на 15 минут. Мало того, мощная энергия сожгла Талиту изнутри.
Это привело к повреждению спинного мозга, а звук удара молнии разорвал одну из ее барабанных перепонок, а также отпугнул ее собаку.
Собака была найдена через несколько часов невредимой, и пара воссоединилась после ужасного инцидента.
Женщина описала свои травмы:
"Молния обожгла мою грудь и мой спинной мозг изнутри, оставив меня с повреждением спинного мозга, о чем я узнала только через три месяца после инцидента. Затем молния вышла из моей правой ноги, колена и ступни. И я получила сильное повреждение нервов".
В результате удара Талита потеряла способность ходить, а также слух в одном ухе.
Ей пришлось заново учиться делать многие повседневные вещи в жизни, такие как купание и отправка текстовых сообщений.
Сначала она не могла поднять руки над головой, но была полна решимости сделать все возможное, чтобы поправиться
Она написала: "Были еще маленькие чудеса, о которых мне позже рассказал муж. Несмотря на то, что случилось, у меня не было переломов, кровоизлияния в мозг или повреждения мозга".
Талита поделилась, что хочет продолжать делать все возможное, чтобы помогать людям.
Напомним, что молния ударила в пассажирский Boeing, на борту которого находилось 500 человек. После этого воздушное судно, как ни в чем не бывало, полетело дальше.
Также сообщалось, что исследователи подсчитали, что ежегодно от ударов молнии погибают около 250 тыс. человек. Подавляющее большинство погибших — из развитых стран: инциденты происходят во время работы на открытом пространстве.