"Більше, ніж могла мріяти": чоловік з народу здивував норвезьку принцесу своїм сюрпризом (фото)

Принцеса Марта, яка покинула королівську родину через свій неоднозначний союз, почала розхвалювати нового обранця.

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Норвезька принцеса Марта Луїза та її "чоловік з народу" Дурек Верретт через кілька тижнів після скандального весілля поїхали на медовий місяць до Туреччини. Про це пише британське видання Daily Mail.

49-річний Дурек запросив свою 53-річну наречену на приватну віллу біля морського узбережжя. На фотографіях, які чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram, закохана пара танцює повільний танець й розважається біля басейну.

"Після нашого сповненого кохання та чарівності весілля, яке ми відсвяткували з найкрасивішими, творчими та натхненними родичами та друзями, я забрав кохану дружину в несподіваний медовий місяць, створений для найчистіших сердець. Ми вирушили у райський куточок, де я прожив свої перші роки", — написав Верретт.

До слова, подружжя зупинилося в приватному середземноморському маєтку Villa Macakizi. Пізніше до них приєдналися друзі та родичі.

Принцеса Марта, яка покинула королівську родину через цей неоднозначний союз, взялася у коментарях розхвалювати свого нового обранця.

"Це був такий чарівний медовий місяць. Найкращий у моєму житті. Це навіть більше, ніж я могла мріяти. Дуже дякую тобі за цю чудову пригоду, дорогенький… Це була мрія, що стала реальністю", — зізналась аристократка.

Хто така Марта Луїза?

Норвезька принцеса народилася 22 вересня 1971 року в Осло. Дочка короля Гаральда V і королеви Соні посідає четверте місце в лінії успадкування норвезького престолу після брата і двох племінників.

У 2002-2017 роках перебувала у шлюбі з письменником Арі Бена, від якого народила трьох дочок: 21-річну Мод Ангеліку Бен, 19-річну Леа Айседору Бен та 15-річну Емму Таллулу Бен.

Розлучення пари стало першим в історії сучасної королівської сім'ї Норвегії. Через два роки після цього, 25 грудня 2019 року, колишній чоловік принцеси Арі Бен наклав на себе руки через проблеми, спричинені алкоголізмом та розладами психічного здоров'я.

Після офіційного розірвання шлюбу з першим чоловіком і його смерті Марта Луїза закрутила роман із письменником та самопроголошеним шаманом Дуреком Верреттом. У червні 2022 року пара оголосила про намір одружитися.

Нагадаємо, раніше Луїза зізналася, що їм із нареченим погрожували смертю. Суспільство не може прийняти той факт, що в європейській королівській сім'ї з'явиться представник іншої раси.