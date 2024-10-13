"Больше, чем могла мечтать": мужчина из народа удивил норвежскую принцессу своим сюрпризом (фото)

Принцесса Марта, которая покинула королевскую семью из-за своего неоднозначного союза, начала расхваливать нового избранника.

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Норвежская принцесса Марта Луиза и ее "муж из народа" Дурек Верретт через несколько недель после скандальной свадьбы поехали на медовый месяц в Турцию. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

49-летний Дурек пригласил свою 53-летнюю невесту на частную виллу у морского побережья. На фотографиях, которые мужчина опубликовал на своей странице в Instagram, влюбленная пара танцует медленный танец и развлекается у бассейна.

"После нашей полной любви и очарования свадьбы, которую мы отпраздновали с самыми красивыми, творческими и вдохновленными родственниками и друзьями, я забрал любимую жену в неожиданный медовый месяц, созданный для самых чистых сердец. Мы отправились в райский уголок, где я прожил свои первые годы", — написал Верретт.

К слову, супруги остановились в частном средиземноморском поместье Villa Macakizi. Позже к ним присоединились друзья и родственники.

Принцесса Марта, которая покинула королевскую семью из-за этого неоднозначного союза, взялась в комментариях расхваливать своего нового избранника.

"Это был такой волшебный медовый месяц. Лучший в моей жизни. Это даже больше, чем я могла мечтать. Спасибо тебе за это замечательное приключение, дорогой... Это была мечта, которая стала реальностью", — призналась аристократка.

Кто такая Марта Луиза?

Норвежская принцесса родилась 22 сентября 1971 года в Осло. Дочь короля Харальда V и королевы Сони занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников.

В 2002-2017 годах состояла в браке с писателем Ари Бена, от которого родила трех дочерей: 21-летнюю Мод Ангелику Бен, 19-летнюю Леа Айседору Бен и 15-летнюю Эмму Таллулу Бен.

Развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. Через два года после этого, 25 декабря 2019 года, бывший муж принцессы Ари Бен покончил с собой из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья.

После официального расторжения брака с первым мужем и его смерти Марта Луиза закрутила роман с писателем и самопровозглашенным шаманом Дуреком Верреттом. В июне 2022 года пара объявила о намерении пожениться.

Напомним, ранее Луиза призналась, что им с женихом угрожали смертью. Общество не может принять тот факт, что в европейской королевской семье появится представитель другой расы.