У Великій Британії жінка відсудила гроші після того, як шеф відмовився привітатися з нею

Також жінці не було повідомлено про підвищення заробітної плати у двох її колег, що також стало приводом для судової тяганини, пишуть журналісти.

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У Великій Британії офісна працівниця Надін Хенсон виграла суд та отримає компенсацію після відмови її начальника з підбору персоналу Ендрю Гілкріста привітатись з нею. Про це пише Daily Mail.

Журналісти повідомляють, що Гілкріст розсердився на пані Хенсон, оскільки вважав, що вона запізнилася. Він не знав, що жінка була на прийомі у лікаря. Окрім того, 62-річний чоловік тричі проігнорував привітання жінки, після чого підвищив зарплату двом колегам, не повідомивши про це жінці протягом години після розмови.

Видання зазначає, що Ендрю Гілкріст "навмисно підривав довіру" до жінки, намагаючись змусити її піти. Він відштовхнув її телефон під час спроби Надін Хенсон пояснити ситуацію, запропонував їй "піти" і за її спиною підвищив зарплату двом співробітницям, не повідомивши її.

Після інциденту Надін звільнилась та страждала на тривожність через поведінку керівника. Згодом вона успішно подала до суду на його компанію за несправедливе звільнення.Також вона виграла позов про несанкціоноване утримання із заробітної плати — Ентоні Гілкріст не виплатив її лікарняну допомогу, оскільки вважав, що вона симулює нездужання.

В суді було встановлено, що після зустрічі чоловік склав "поспішне судження" про пані Хенсон, заявивши, що вона не виконує своїх обов'язків. Суддя з трудових суперечок Сара Девіс дійшла висновку, що поведінка керівника була "нерозумною".

"Така поведінка з боку власника та директора нового роботодавця розрахована на підрив довіри та впевненості або може призвести до цього", — заявила суддя під час судового розгляду, додавши, що така поведінка власника розрахована на підірвання довіри та впевненості,

Розмір компенсації у справі буде визначено пізніше.

У вівторок, 1 жовтня стало відомо, що в Китаї чоловік під час суду виніс дружину на спині, щоб не дати їй оформити розлучення. Пізніше повідомлялось, що звільнений 15 років тому працівник отримає 145 тисяч доларів.