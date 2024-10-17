В Великобритании женщина отсудила деньги после того, как шеф отказался поздороваться с ней

Также женщине не было сообщено о повышении заработной платы у двух ее коллег, что также стало поводом для судебной тяжбы, пишут журналисты.

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В Великобритании офисная работница Надин Хенсон выиграла суд и получит компенсацию после отказа ее начальника по подбору персонала Эндрю Гилкриста поздороваться с ней. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты сообщают, что Гилкрист рассердился на госпожу Хэнсон, поскольку считал, что она опоздала. Он не знал, что женщина была на приеме у врача. Кроме того, 62-летний мужчина трижды проигнорировал поздравления женщины, после чего повысил зарплату двум коллегам, не сообщив об этом женщине в течение часа после разговора.

Издание отмечает, что Эндрю Гилкрист "намеренно подрывал доверие" к женщине, пытаясь заставить ее уйти. Он оттолкнул ее телефон при попытке Надин Хенсон объяснить ситуацию, предложил ей "уйти" и за ее спиной повысил зарплату двум сотрудницам, не уведомив ее.

После инцидента Надин уволилась и страдала тревожностью из-за поведения руководителя. Впоследствии она успешно подала в суд на его компанию за несправедливое увольнение, а также выиграла иск о несанкционированном удержании из заработной платы — Энтони Гилкрист не выплатил ей больничное пособие, поскольку считал, что она симулирует недомогание.

В суде было установлено, что после встречи мужчина составил "поспешное суждение" о госпоже Хэнсон, заявив, что она не выполняет своих обязанностей. Судья по трудовым спорам Сара Дэвис пришла к выводу, что поведение руководителя было "неразумным".

"Такое поведение со стороны владельца и директора нового работодателя рассчитано на подрыв доверия и уверенности или может привести к этому", — заявила судья во время судебного разбирательства, добавив, что такое поведение владельца рассчитано на подрыв доверия и уверенности,

Размер компенсации по делу будет определен позже.

Во вторник, 1 октября стало известно, что в Китае мужчина во время суда вынес жену на спине, чтобы не дать ей оформить развод. Позже сообщалось, что уволенный 15 лет назад работник получит 145 тысяч долларов.