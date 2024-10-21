Порівнюють із Лох-Неським чудовиськом: викинута на берег морська істота налякала людей

Довга риба, яку було знайдено мертвою на одному з пляжів, одразу ж викликала цікавість серед користувачів соцмереж. Багатьом вона нагадала доісторичну морську рептилію.

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Загадкову бліду морську істоту з гострими зубами викинуло на берег біля Лагуна-Нігуель, штат Каліфорнія (США). Багато користувачів соцмереж почали міркувати чим вона може бути й навіть порівнювати її з Лох-Неським чудовиськом. Про це пише Daily Express.

Довга риба, яку було знайдено мертвою і яка заплуталася у водоростях, одразу ж викликала цікавість серед користувачів соцмереж, особливо після того, як фотографію було опубліковано на популярному форумі Reddit.

Користувачі намагалися вгадати, ким насправді міг бути мешканець морських глибин. Деякі з них припустили, що загадкова істота нагадує плезіозавра — доісторичну морську рептилію, з якою пов'язана легенда про Лох-Неське чудовисько.

"Моя перша думка, коли я побачив цю голову, була: "Вау, чому вона схожа на плезіозавра?", "Звісно, по тілу можна здогадатися, що це всього лише вугор, але, гадаю, тепер я розумію трохи краще", "Це викликає в мене кошмари", — писали вони.

Експерти вважають, що на пляж викинуло мурену Фото: Jam Press

Попри фантастичні теорії, експерти швидко дійшли висновку, ким була ця істота.

За словами Тіма Дейлі, представника Каліфорнійського департаменту рибного лову та дикої природи, ця істота, найімовірніше, мурена — вид, що часто зустрічається у водах Південної Каліфорнії. Він сказав, що риба виглядала трохи знебарвленою через те, що була мертвою, але вона відповідала характеристикам мурени.

Максимальна довжина тіла представників різних видів варіює від 60 до 150 см, але, як правило, трапляються особини завдовжки близько метра. Тіло змієподібної форми, шкіра гола, без луски. Мурени мешкають на коралових рифах і скелястих ділянках узбережжя і є звичайним видовищем для дайверів у цьому регіоні. Видання зазначає, що в Стародавньому Римі вони високо цінувалися як їжа, а деяких навіть наряджали в костюми для розваги.

Раніше Фокус повідомляв, що викинуті кролики розплодилися і стали "мститися" людям у США. Хоуп Вокер розповіла, що тварини завжди настільки голодні, що вигризають коріння квітів, які вона садить у себе у дворі.

Також стало відомо, що в Європі борються з навалою агресивних "супермурах". Комахи пошкоджують інфраструктуру і вторгаються в будинки людей, змушуючи їх навіть переїжджати. Вони також спричинили кілька відключень електрики, перегризаючи кабелі.