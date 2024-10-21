Сравнивают с Лох-Несским чудовищем: выброшенное на берег морское существо напугало людей

Длинная рыба, которая была найдена мертвой на одном из пляжей, сразу же вызвала любопытство среди пользователей соцсетей. Многим она напомнила доисторическую морскую рептилию.

Related video

Загадочное бледное морское существо с острыми зубами выбросило на берег возле Лагуна-Нигуэль, штат Калифорния (США). Многие пользователи соцсетей начали рассуждать чем оно может быть и даже сравнивать его с Лох-Несским чудовищем. Об этом пишет Daily Express.

Длинная рыба, которая была найдена мертвой и запутавшаяся в водорослях, сразу же вызвала любопытство среди пользователей соцсетей, особенно после того, как фотография была опубликована на популярном форуме Reddit.

Пользователи пытались угадать, кем на самом деле мог быть обитатель морских глубин. Некоторые из них предположили, что загадочное существо напоминает плезиозавра — доисторическую морскую рептилию, с которой связана легенда о Лох-Несском чудовище.

"Моя первая мысль, когда я увидел эту голову, была: "Вау, почему она похожа на плезиозавра?", "Конечно, по телу можно догадаться, что это всего лишь угорь, но, думаю, теперь я понимаю немного лучше", "Это вызывает у меня кошмары", — писали они.

Эксперты считают, что на пляж выбросило мурену Фото: Jam Press

Несмотря на фантастические теории, эксперты быстро пришли к выводу, кем было это существо.

По словам Тима Дейли, представителя Калифорнийского департамента рыбной ловли и дикой природы, это существо, скорее всего, мурена — вид, часто встречающийся в водах Южной Калифорнии. Он сказал, что рыба выглядела немного обесцвеченной из-за того, что была мертвой, но она соответствовала характеристикам мурены.

Максимальная длина тела представителей разных видов варьирует от 60 до 150 см, но, как правило, встречаются особи длиной около метра. Тело змеевидной формы, кожа голая, без чешуи. Мурены обитают на коралловых рифах и скалистых участках побережья и являются обычным зрелищем для дайверов в этом регионе. Издание отмечает, что в Древнем Риме они высоко ценились в качестве пищи, а некоторых даже наряжали в костюмы для развлечения.

Ранее Фокус сообщал, что выброшенные кролики расплодились и стали "мстить" людям в США. Хоуп Уокер рассказала, что животные всегда настолько голодны, что выгрызают корни цветов, которые она садит у себя во дворе.

Также стало известно, что в Европе борются с нашествием агрессивных "супермуравьев". Насекомые повреждают инфраструктуру и вторгаются в дома людей, заставляя их даже переезжать. Они также вызвали несколько отключений электричества, перегрызая кабели.