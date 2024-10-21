Пес-щуролов рятує від гризунів ірландський острів: деталі від BBC

Щури поїдають яйця та пташенят червонокнижних іпаток та інших птахів на ірландському острові Ратлін. Зараз щуряча популяція на острові становить близько 10 000, тож роботи у собаки-щуролова буде багато, пишуть журналісти.

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Собака-шукач Вуді полює на щурів на острові Райтлін біля узбережжя Північної Ірландії в межах проєкту з захисту довкілля LIFE Raft. Раніше пес був частиною плану звільнення острова від тхорів, а тепер перед ним стоїть завдання зменшити популяцію пацюків, які так само загрожують рідкісним видам диких птахів та домашнім господарствам, повідомляє BBC.

Щури та тхори серйозно загрожують іпаткам (попередня назва — тупики) та іншим морським птахам, які щороку гніздяться на острові Ратлін. Гризуни їдять молодих пташенят та яйця.

Іпатки страждають від нападів гризунів Фото: Flickr

І пацюки, і тхори є інвазивними видами — тобто не "місцевими", а занесеними на територію острова, тож учасники проєкту LIFE Raft сподіваються, що їх знищення допоможе захистити популяцію морських птахів.

Пес Вуді не вистежує безпосередньо самих тварин — він виявляє щурів по їхньому посліду.

"Під час роботи він дуже зосереджений і працює дуже добре, але коли він вільний від роботи, він звичайний дворічний лабрадор, повний енергії, який стрибає навколо", — каже Ульф Келлер, який працює з Вуді.

Дбають не лише про безцінний для завдання ніс песика, а й про його очі: Вуді під час виконання завдань носить окуляри, щоб не подряпатися об ожину та будяки.

"З ним поводяться як з будь-яким іншим співробітником, він має свої засоби індивідуального захисту. Йому подобається працювати, і мені подобається працювати з ним. Мені подобається острів. Чесно кажучи, я не міг мати нічого кращого, і я думаю, що йому це теж подобається", — сказав Ульф.

Тисячі щурів

Зважаючи на те, що на острові Ратлін живе більше 10 000 щурів, задача перед псом стоїть складна.

Для знищення щурів на острові через кожні 50 метрів встановили 7 000 пасток із наживками, в тому числі на крутих скелях. Вважається, що щури заберуть приманки у свої нори, де проковтнуть їх і помруть.

"Це в десять разів більше, ніж було з тхірами. Знищення тхорів на острові було першим випадком у світі, а випадків знищення щурів по світу було зареєстровано майже 500 — тоже це точно досяжно. Це не означає, що завдання буде легким. Це серйозна робота, яку ми беремо на себе", — зазначив Майкл Рафферті, операційний менеджер проєкту LIFE Raft.

Розміщувати приманки на скелях команді проєкту допомагали скелелази.

"Погода була складною, і у нас була корова, яка гризла наші мотузки, що заважало роботі. Це досить великий захід, і ці пастки з приманками перевірятимуть щотижня", — зазначив Кевін Резерфорд, скелелаз, що допомагав щуроловам розкладати наживки.

Це схоже на лисицю в курнику

Після вилову та знищення 98 тхорів на Ратліні не спостерігали жодного тхора протягом кількох місяців.

Проте острів не зможе оголосити себе вільним від тхорів до наступного року.

Тварини були завезені фермером у 1980-х роках, щоб контролювати популяцію кроликів, але незабаром тхорі звернули увагу і на морських і свійських птахів.

"Це трохи схоже на лисицю в курнику, вони просто хочуть вбивати, вбивати, вбивати", – сказав Ліам Макфол, наглядач Королівського товариства захисту птахів (RSPB) на острові Ратлін.

За словами наглядача, один тхір якимось чином за одну добу вбив 27 іпаток.

"Загальна тенденція полягає в тому, що популяція птахів скорочується, і ми, безумовно, з нетерпінням чекаємо її відновлення, як тільки хижаків буде виведено", — прокоментував Ліам Макфол.

Пес-шукач звільняє острів Райтлін від гризунів Фото: BBC

Що кажуть місцеві жителі?

Ратлін є домом для близько 150 жителів, кажуть журналісти.

Маріанна Грін — одна з жителів острова, які з нетерпінням чекають на звільнення їхніх будинків від щурів і тхорів.

"Як тільки почалася робота з позбавлення від тхорів, люди знову змогли тримати курей, що було дуже приємно", – сказала вона.

За словами Маріанни, ніхто не хоче бачити на острові щурів, хоча деяким процес їх викорінення може здатися жорстоким.

"Так, але ми — острів, тому ми ніби притулок для наземних птахів, що гніздяться", — сказала пані Грін.

Вона підкреслює, що позбавлення від гризунів допоможе місцевим птахам безпечно гніздитися на острові.

"Їм дуже важко через зміну клімату, пташиний грип і все інше, тому, позбувшись однієї з проблем, вони зможуть збільшити свою популяцію тут. Усунувши одну з перешкод для них, ми сподіваємося, що вони знову процвітатимуть на Ратліні", — пояснила Маріанна.

Нагадаємо, 20 жовтня Фокус писав, що у Північній Кароліні (США) пес врятував хлопчика, який не дав йому загинути кілька років тому. Тварину викупили з притулку, де її збиралися приспати, і згодом собака на прізвисько Такер віддячив 11-річному господарю: знайшов його під уламками будинку, де той опинився після урагану Хелен, повідомили WCNC.

Крім того, 18 жовтня ЗМІ писали, що собака врятував життя свого 84-річного власника в окрузі Стівенс у Вашингтоні (США). Пенсіонер, який мав низку захворювань й потребував регулярного прийому ліків, впав біля будинку і пошкодив ногу, а пес зміг привернути увагу шерифа і привести його до господаря.