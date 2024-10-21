Пес-крысолов спасает от грызунов ирландский остров: детали от BBC

Крысы поедают яйца и птенцов краснокнижных тупиков и других птиц на ирландском острове Ратлин. Сейчас крысиная популяция на острове составляет около 10 000, поэтому работы у собаки-крысолова будет много, пишут журналисты.

Related video

Собака-ищейка Вуди охотится на крыс на острове Ратлин у побережья Северной Ирландии в рамках проекта по защите окружающей среды LIFE Raft. Ранее пес был частью плана освобождения острова от хорьков, а теперь перед ним стоит задача уменьшить популяцию крыс, которые так же угрожают редким видам диких птиц и домашним хозяйствам, сообщает BBC.

Крысы и хорьки серьезно угрожают тупикам и другим морским птицам, которые ежегодно гнездятся на острове Ратлин. Грызуны едят молодых птенцов и яйца.

Тупики страдают от нападений грызунов Фото: Flickr

И крысы, и хорьки являются инвазивными видами — то есть не "местными", а занесенными на территорию острова, поэтому участники проекта LIFE Raft надеются, что их уничтожение поможет защитить популяцию морских птиц.

Пес Вуди не выслеживает непосредственно самих животных — он обнаруживает крыс по их помету.

"Во время работы он очень сосредоточен и работает очень хорошо, но когда он свободен от работы, он обычный двухлетний лабрадор, полный энергии, который прыгает вокруг", — говорит Ульф Келлер, который работает с Вуди.

Заботятся не только о бесценном для выполнения задания носе собачки, но и о ее глазах: Вуди во время выполнения заданий носит очки, чтобы не поцарапаться об ежевику и чертополох.

"С ним обращаются как с любым другим сотрудником, он имеет свои средства индивидуальной защиты. Ему нравится работать, и мне нравится работать с ним. Мне нравится остров. Честно говоря, я не мог иметь ничего лучше, и я думаю, что ему это тоже нравится", — сказал Ульф.

Тысячи крыс

Учитывая то, что на острове Ратлин живет более 10 000 крыс, задача перед псом стоит сложная.

Для уничтожения крыс на острове через каждые 50 метров установили 7 000 ловушек с наживками, в том числе на крутых скалах. Считается, что крысы заберут приманки в свои норы, где проглотят их и умрут.

"Это в десять раз больше, чем было с хорьками. Уничтожение хорьков на острове было первым случаем в мире, а случаев уничтожения крыс по миру было зарегистрировано почти 500 — так что это точно достижимо. Это не означает, что задача будет легкой. Это серьезная работа, которую мы берем на себя", — отметил Майкл Рафферти, операционный менеджер проекта LIFE Raft.

Размещать приманки на скалах команде проекта помогали скалолазы.

"Погода была сложной, и у нас была корова, которая грызла наши веревки, что мешало работе. Это довольно большое мероприятие, и эти ловушки с приманками будут проверять каждую неделю", — отметил Кевин Резерфорд, скалолаз, помогавший крысоловам раскладывать наживки.

Это похоже на лису в курятнике

После отлова и уничтожения 98 хорьков на Ратлине не наблюдали ни одного хорька в течение нескольких месяцев.

Однако остров не сможет объявить себя свободным от хорьков до следующего года.

Животные были завезены фермером в 1980-х годах, чтобы контролировать популяцию кроликов, но вскоре хорьки обратили внимание и на морских и домашних птиц.

"Это немного похоже на лису в курятнике, они просто хотят убивать, убивать, убивать", — сказал Лиам Макфол, наблюдатель Королевского общества защиты птиц (RSPB) на острове Ратлин.

По словам надзирателя, один хорек каким-то образом за одни сутки убил 27 ипаток.

"Общая тенденция заключается в том, что популяция птиц сокращается, и мы, безусловно, с нетерпением ждем ее восстановления, как только хищники будут выведены", — прокомментировал Лиам Макфол.

Пес-ищейка освобождает остров Ратлин от грызунов Фото: BBC

Что говорят местные жители?

Ратлин является домом для около 150 жителей, говорят журналисты.

Марианна Грин — одна из жителей острова, которые с нетерпением ждут освобождения их домов от крыс и хорьков.

"Как только началась работа по избавлению от хорьков, люди снова смогли держать кур, что было очень приятно", — сказала она.

По словам Марианны, никто не хочет видеть на острове крыс, хотя некоторым процесс их искоренения может показаться жестоким.

"Да, но мы — остров, поэтому мы как бы убежище для гнездящихся наземных птиц", — сказала госпожа Грин.

Она подчеркивает, что избавление от грызунов поможет местным птицам безопасно гнездиться на острове.

"Им очень трудно из-за изменения климата, птичьего гриппа и всего остального, поэтому, избавившись от одной из проблем, они смогут увеличить свою популяцию здесь. Устранив одно из препятствий для них, мы надеемся, что они снова будут процветать на Ратлине", — пояснила Марианна.

Напомним, 20 октября Фокус писал, что в Северной Каролине (США) пес спас мальчика, который не дал ему погибнуть несколько лет назад. Животное выкупили из приюта, где его собирались усыпить, и впоследствии собака по кличке Такер отблагодарила 11-летнего хозяина: нашла его под обломками дома, где тот оказался после урагана Хелен, сообщили WCNC.

Кроме того, 18 октября СМИ писали, что собака спасла жизнь своего 84-летнего владельца в округе Стивенс в Вашингтоне (США). Пенсионер, который имел ряд заболеваний и нуждался в регулярном приеме лекарств, упал возле дома и повредил ногу, а пес смог привлечь внимание шерифа и привести его к хозяину.