15 тисяч кроків, ранній сон й інфрачервона сауна: відома біохакерка розкрила свій режим дня

Американка Кайла Барнс-Ленц стверджує, що її біологічний вік на 10 років менший від реального. Вона встає о 5 ранку, харчується лише органічними продуктами та раз на тиждень проходить медичне обстеження.

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Кайлі Барнс-Ленц із Лос-Анжелесу (США) наразі 33 роки, вона є співвласницею "клініки довголіття" LYV the Wellness Space і ведучою подкасту "Оптимізація довголіття". Кайла вірить, що розроблений нею протокол довголіття для жінок, якого вона сама неухильно дотримується, дозволить дожити до 150 років. Своїм розпорядком дня біохакерка поділилася в інтерв'ю The Telegraph.

"Багато людей відчувають постійну втому і не знають, як це — прокидатися сповненим енергії", — сказала Кайлі в інтерв'ю.

Вона усвідомлює, що для багатьох людей її рутина може здатися "перебором", але стверджує, що почувається "благословенною", коли живе таким життям, тож радить спробувати його й іншим жінкам.

До сніданку — процедури і спорт

Прокидається Барнс-Ленц о 5 годині ранку без будильника і одразу стає на свої розумні ваги, які вимірюють не лише вагу, а й частку жиру в організмі, щільність кісток, кількість води в тілі. Розумне кільце Oura також сповіщає її про показники сну та менструальний цикл.

"Я зазвичай маю неймовірно високі показники сну, наприклад, дуже глибокий сон REM без пробуджень", — зазначила Кайлі.

Потім вона ретельно очищує зуби, чистить також язик металевим скребком. Тричі на тиждень обробляє зуби кокосовою олією для відбілювання і відновлення балансу бактерій, а раз на рік робить плазмотерапію ясен, щоб зменшити запалення.

О 5:30 Барнс-Ленц підключає себе до пристрою для терапії імпульсним електромагнітним полем — це, за її словами, зменшує запалення в організмі, яке спричиняє багато хронічних хвороб і старіння.

Близько 6 ранку вона займається дихальними вправами, медитацією та молитвами. Швидко п'є каву з додаванням протеїну й іде до спортзалу на силові та кардіотренування.

Тричі на тиждень о 7 ранку Кайлі відвідує сауну з інфрачервоним світлом, яка сприяє детоксикації і стимуляції кровообігу. Пояснює, що це корисно для мітохондрій у клітинах організму, підвищує рівень енергії і покращує самопочуття.

Тричі на тиждень Кайла відвідує інфрачервону сауну Фото: Скриншот

Снідає Кайла лише органічними продуктами. На сніданок зазвичай їсть яйця, ферментовані продукти і салати. Старається споживати близько 120 грамів білку на день, відповідно до ваги її тіла.

"Вам потрібно вживати білок і здорові жири перед тим, як їсти що-небудь із цукром, щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові", — пояснила Кайла.

П'є вона тільки джерельну воду зі скляної тари, щоб уникнути потрапляння в організм мікропластику.

Після сніданку біохакерка приймає близько 20 харчових добавок і вітамінів.

Раз на тиждень вона проходить обстеження організму, наприклад, тестує здоров'я легенів за допомогою спірометра, що вимірює кількість повітря, яку людина може видихнути за секунду.

Щоб зменшити стрес, роботу Кайла чергує з перепочинком

Працювати Барнс-Ленц старається сегментами по 90 хвилин. Для зменшення стресу виконує дихальні вправи та використовує біохакерський пристрій з носовою канюлею, щоб зменшити окислення клітин при диханні. За робочим столом дівчина сидить у спеціальному кріслі, корисному для хребта.

Якщо по роботі потрібно говорити телефоном, Кайла робить це під час прогулянки навколишніми пагорбами. На день робить близько 15 000 кроків.

Після прогулянки приймає прохолодну ванну. Вода температурою близько 13 градусів за Цельсієм, за словами Кайли, корисна для жіночого організму і дає заряд енергії посередині дня.

"Раніше я робила набагато холодніші занурення, але багато з цих протоколів розроблено чоловіками для чоловіків, і я намагаюся оптимізувати їх для здоров’я жінок. Іноді я також беру тайм-аут, щоб зосередитися на довговічності своєї шкіри, наприклад, проходжу мікроголки або лазерну терапію", розповіла Барнс-Ленц.

По обіді вона проводить кілька хвилин на вібраційній пластині для всього тіла, яка допомагає лімфатичному потоку детоксикувати все тіло та покращує щільність кісток, а потім годину — в кисневій барокамері.

"Дослідження показують, що підвищення тиску повітря може покращити кровотік і наситити клітини киснем. Особисто я також відчуваю, що це покращує когнітивні функції та концентрацію", — пояснила біохакерка.

Чоловік Кайли Барнс-Ленц Воррен у кисневій барокамері. Фото: Скриншот

Підготовка до сну починається за кілька годин

Попрацювавши ще близько години, о 17:00 Кайла сідає вечеряти разом із чоловіком Ворреном, який у цей час повертається додому. Експертка з довголіття зазначає, що їсти краще за 3-4 години до сну. Їдять морепродукти, овочі, зелень, іноді — кістковий бульйон чи смажену солодку картоплю.

Після 18:00 вирушають на 50-хвилинну прогулянку в гори, лишивши телефони вдома. О 19:00 вимикають усі гаджети, які випромінюють синє світло, і спостерігають за заходом сонця.

"Синє світло може блокувати мелатонін, необхідний для гарного сну, а червоне світло допомагає перевести нас у парасимпатичний стан, коли ми спокійні та розслаблені", — розповіла Кайла.

Лягають спати не пізніше 21:00, найчастіше — о 20:30. Також сплять у клітці Фарадея, яка блокує вплив деяких електромагнітних полів.

"Наша спальня повністю затемнена, так, що я не бачу своєї руки. У нас також є кілька повітряних фільтрів у всьому будинку та два в нашій спальні для підтримки якості повітря. Ми використовуємо органічний матрац із заземлювачем, який допомагає зменшити запалення. Це гарантує мені чудовий нічний сон, який налаштовує мене на наступний день", — зазначила Барнс-Ленц.

Нагадуємо, 3 жовтня ЗМІ писали, що разом із чоловіком Ворреном Кайла Барнс-Ленц сподівається прожити до 150 років. Для цього подружжя дотримується жорсткого розпорядку і використовує терапію з імпульсним електромагнітним полем.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.