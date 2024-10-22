15 тысяч шагов, ранний сон и инфракрасная сауна: известная биохакерка раскрыла свой режим дня

Американка Кайла Барнс-Ленц утверждает, что ее биологический возраст на 10 лет меньше реального. Она встает в 5 утра, питается только органическими продуктами и раз в неделю проходит медицинское обследование.

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Кайле Барнс-Ленц из Лос-Анжелеса (США) сейчас 33 года, она является совладелицей "клиники долголетия" LYV the Wellness Space и ведущей подкаста "Оптимизация долголетия". Кайла верит, что разработанный ею протокол долголетия для женщин, которого она сама неукоснительно придерживается, позволит дожить до 150 лет. Своим распорядком дня биохакерка поделилась в интервью The Telegraph.

"Многие люди испытывают постоянную усталость и не знают, как это — просыпаться полным энергии", — сказала Кайли в интервью.

Она осознает, что для многих людей ее рутина может показаться "перебором", но утверждает, что чувствует себя "благословленной", когда живет такой жизнью, поэтому советует попробовать ее и другим женщинам.

До завтрака — процедуры и спорт

Просыпается Барнс-Ленц в 5 часов утра без будильника и сразу становится на свои умные весы, которые измеряют не только вес, но и долю жира в организме, плотность костей, количество воды в теле. Умное кольцо Oura также сообщает ей о показателях сна и менструальном цикле.

"Я обычно имею невероятно высокие показатели сна, например, очень глубокий сон REM без пробуждений", — отметила Кайли.

Затем она тщательно очищает зубы, чистит также язык металлическим скребком. Трижды в неделю обрабатывает зубы кокосовым маслом для отбеливания и восстановления баланса бактерий, а раз в год делает плазмотерапию десен, чтобы уменьшить воспаление.

В 5:30 Барнс-Ленц подключает себя к устройству для терапии импульсным электромагнитным полем — это, по ее словам, уменьшает воспаление в организме, которое вызывает многие хронические болезни и старение.

Около 6 утра она занимается дыхательными упражнениями, медитацией и молитвами. Быстро пьет кофе с добавлением протеина и идет в спортзал на силовые и кардиотренировки.

Трижды в неделю в 7 утра Кайли посещает сауну с инфракрасным светом, которая способствует детоксикации и стимуляции кровообращения. Объясняет, что это полезно для митохондрий в клетках организма, повышает уровень энергии и улучшает самочувствие.

Трижды в неделю Кайла посещает инфракрасную сауну Фото: Скриншот

Завтракает Кайла только органическими продуктами. На завтрак обычно ест яйца, ферментированные продукты и салаты. Старается потреблять около 120 граммов белка в день, в соответствии с весом ее тела.

"Вам нужно употреблять белок и здоровые жиры перед тем, как есть что-либо с сахаром, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови", — объяснила Кайла.

Пьет она только родниковую воду из стеклянной тары, чтобы избежать попадания в организм микропластика.

После завтрака биохакерка принимает около 20 пищевых добавок и витаминов.

Раз в неделю она проходит обследование организма, например, тестирует здоровье легких с помощью спирометра, измеряющего количество воздуха, которое человек может выдохнуть за секунду.

Чтобы уменьшить стресс, работу Кайла чередует с отдыхом

Работать Барнс-Ленц старается сегментами по 90 минут. Для уменьшения стресса выполняет дыхательные упражнения и использует биохакерское устройство с носовой канюлей, чтобы уменьшить окисление клеток при дыхании. За рабочим столом девушка сидит в специальном кресле, полезном для позвоночника.

Если по работе нужно говорить по телефону, Кайла делает это во время прогулки по окрестным холмам. В день делает около 15 000 шагов.

После прогулки принимает прохладную ванну. Вода температурой около 13 градусов по Цельсию, по словам Кайлы, полезна для женского организма и дает заряд энергии посреди дня.

"Раньше я делала гораздо более холодные погружения, но многие из этих протоколов разработаны мужчинами для мужчин, и я пытаюсь оптимизировать их для здоровья женщин. Иногда я также беру тайм-аут, чтобы сосредоточиться на долговечности своей кожи, например, прохожу микроиглы или лазерную терапию", — рассказала Барнс-Ленц.

После обеда она проводит несколько минут на вибрационной пластине для всего тела, которая помогает лимфатическому потоку детоксицировать все тело и улучшает плотность костей, а затем час — в кислородной барокамере.

"Исследования показывают, что повышение давления воздуха может улучшить кровоток и насытить клетки кислородом. Лично я также чувствую, что это улучшает когнитивные функции и концентрацию", — пояснила биохакерка.

Муж Кайлы Барнс-Ленц Уоррен в кислородной барокамере. Фото: Скриншот

Подготовка ко сну начинается за несколько часов

Поработав еще около часа, в 17:00 Кайла садится ужинать вместе с мужем Уорреном, который в это время возвращается домой. Эксперт по долголетию отмечает, что есть лучше за 3-4 часа до сна. Едят морепродукты, овощи, зелень, иногда — костный бульон или жареный сладкий картофель.

После 18:00 отправляются на 50-минутную прогулку в горы, оставив телефоны дома. В 19:00 выключают все гаджеты, которые излучают синий свет, и наблюдают за закатом солнца.

"Синий свет может блокировать мелатонин, необходимый для хорошего сна, а красный свет помогает перевести нас в парасимпатическое состояние, когда мы спокойны и расслаблены", — рассказала Кайла.

Ложатся спать не позднее 21:00, чаще всего — в 20:30. Также спят в клетке Фарадея, которая блокирует влияние некоторых электромагнитных полей.

"Наша спальня полностью затемнена, так что я не вижу своей руки. У нас также есть несколько воздушных фильтров по всему дому и два в нашей спальне для поддержания качества воздуха. Мы используем органический матрас с заземлителем, который помогает уменьшить воспаление. Это гарантирует мне отличный ночной сон, который настраивает меня на следующий день", — отметила Барнс-Ленц.

Напоминаем, 3 октября СМИ писали, что вместе с мужем Уорреном Кайла Барнс-Ленц надеется прожить до 150 лет. Для этого супруги придерживаются жесткого распорядка и используют терапию с импульсным электромагнитным полем.

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