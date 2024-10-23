Сотні незмитих унітазів: лайнер зіткнувся з проблемою відразу після початку подорожі (відео)

Деякі пасажири навіть планували зійти на береге через запах каналізації, оскільки водопостачання зупинилось у першу ніч після відправлення.

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Круїзний лайнер Villa Vie Odyssey після чотиримісячної затримки відплив з Белфасту (ПІвнічна Ірландія), однак відразу ж зіткнувся з численними проблемами. Річ у тім, що у ньому перестали працювати унітази, пише The Daily Star.

Корабель мав вирушити в круїз тривалістю три з половиною роки ще чотири місяці тому. Тур повинен був охопити 425 портів у 147 країнах світу. Однак через технічні причини відправлення рейсу декілька разів відкладалось.

Відразу після старту подорожі на лайнері перестали працювати туалети. Деякі пасажири зізнавались, що навіть подумували зійти на берег через запах каналізації, який "розносився коридорами". Один із туристів розповів, що "водопостачання припинилося першої ночі після відправлення з Ірландії".

"Ми прокинулися від слабкого запаху л*йна, яке було в сотні незмитих унітазів, що розносилось коридорами та м'яко змішувалось з океанським бризом".

Чоловік зазначив, що загалом подорож була далекою від ідеальної.

"Ніщо в цій поїздці, за винятком того, що я був в нетверезому стані, не було так, як передбачалося. Кожна деталь, від їжі до обстановки, від телеканалів до басейнів (жоден з яких поки що не працював) виявилася не такою, як обіцяли", — повідомляє Mirror.

Видання зазначає, що лайнер пропонує орендувати номер на строк від 35 до 120 днів. Також каюту можна придбати, виклавши за неї від 90 000 до 260 000 доларів — в цьому випадку право власності залишається дійсним у протягом всього терміну експлуатації корабля.

Нагадаємо, в січні цього року вирушив у подорож найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas. Завдовжки він майже в чотири міські квартали, має 20 палуб і сягає 365 метрів від носа до корми.

Нещодавно стало відомо, що один з пасажирів круїзного лайнера Symphony of the Seas стежив за іншими за допомогою прихованої камери у ванній кімнаті. Проти нього був поданий колективний позов.