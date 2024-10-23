Сотни невымытых унитазов: лайнер столкнулся с проблемой сразу после начала путешествия (видео)

Некоторые пассажиры даже планировали сойти на берегу из-за запаха канализации, поскольку водоснабжение остановилось в первую ночь после отправления.

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Круизный лайнер Villa Vie Odyssey после четырехмесячной задержки отплыл из Белфаста (ПИвничная Ирландия), однако сразу же столкнулся с многочисленными проблемами. Дело в том, что в нем перестали работать унитазы, пишет The Daily Star.

Корабль должен был отправиться в круиз продолжительностью три с половиной года еще четыре месяца назад. Тур должен был охватить 425 портов в 147 странах мира. Однако по техническим причинам отправление рейса несколько раз откладывалось.

Сразу после старта путешествия на лайнере перестали работать туалеты. Некоторые пассажиры признавались, что даже подумывали сойти на берег из-за запаха канализации, который "разносился по коридорам". Один из туристов рассказал, что "водоснабжение прекратилось в первую ночь после отправления из Ирландии".

"Мы проснулись от слабого запаха л*йна, которое было в сотне немытых унитазов, разносилось по коридорам и мягко смешивалось с океанским бризом".

Мужчина отметил, что в целом путешествие было далеким от идеального.

"Ничто в этой поездке, за исключением того, что я был в нетрезвом состоянии, не было так, как предполагалось. Каждая деталь, от еды до обстановки, от телеканалов до бассейнов (ни один из которых пока не работал) оказалась не такой, как обещали", — сообщает Mirror.

Издание отмечает, что лайнер предлагает арендовать номер на срок от 35 до 120 дней. Также каюту можно приобрести, выложив за нее от 90 000 до 260 000 долларов — в этом случае право собственности остается действительным в течение всего срока эксплуатации корабля.

Напомним, в январе этого года отправился в путешествие самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas. Длиной он почти в четыре городских квартала, имеет 20 палуб и достигает 365 метров от носа до кормы.

Недавно стало известно, что один из пассажиров круизного лайнера Symphony of the Seas следил за другими с помощью скрытой камеры в ванной комнате. Против него был подан коллективный иск.