"Прятался под кроватью": член экипажа круизного лайнера тайно снимал почти 1000 пассажиров (фото)

Один из гостей на борту корабля обнаружил скрытую камеру, прикрепленную к стойке под раковиной в своей ванной комнате.

Один из пассажиров круизного лайнера Symphony of the Seas подал коллективный иск против компании Royal Caribbean International и ее бывшего члена экипажа. По его словам, 960 туристов на борту могли стать жертвами злоумышленника, который следил за ними с помощью скрытой камеры в ванной комнате. Об этом пишет издание New York Post.

Сообщается, что 25 февраля 2023 года один из гостей на борту корабля обнаружил скрытую камеру, прикрепленную к стойке под раковиной в своей ванной комнате, и немедленно сообщил об этом охране корабля.

В прокуратуре Южного округа штата Флорида (США) отмечают, что виновного задержали еще до того, как круизный лайнер пришвартовался в порту Эверглейдс в Форт-Лодердейле. Правоохранители нашли на его электронных устройствах многочисленные порнографические видеозаписи.

В конце концов, сотрудник Royal Caribbean International Арвин Джозеф Мирасол из Филиппин признал себя виновным в распространении порнографических материалов и был приговорен к 30 годам лишения свободы. В материалах дела упоминается, что этот человек "прятался под кроватями пассажиров" и снимал их, когда те принимали душ.

"Количество сексуальных преступлений, включая вуайеризм, на борту круизных лайнеров достигло исторического максимума и требует решения. Кто знает, сколько порнографических изображений пассажиров будут циркулировать в интернете. Royal Caribbean не смогла защитить их частную жизнь", — заявил в интервью Fox News Digital Джейсон Маргулис, адвокат компании Lipcon, Margulies & Winkleman, представляющий интересы истца.

Представители компании Royal Caribbean International не ответила на запрос журналистов о комментарии на момент публикации статьи.

