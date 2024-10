"Ховався під ліжком": член екіпажу круїзного лайнера таємно знімав майже 1000 пасажирів (фото)

Один з гостей на борту корабля виявив приховану камеру, прикріплену до стійки під раковиною у своїй ванній кімнаті.

Related video

Один з пасажирів круїзного лайнера Symphony of the Seas подав колективний позов проти компанії Royal Caribbean International та її колишнього члена екіпажу. За його словами, 960 туристів на борту могли стати жертвами зловмисника, який стежив за ними за допомогою прихованої камери у ванній кімнаті. Про це пише видання New York Post.

Повідомляється, що 25 лютого 2023 року один з гостей на борту корабля виявив приховану камеру, прикріплену до стійки під раковиною у своїй ванній кімнаті, й негайно повідомив про це охорону корабля.

У прокуратурі Південного округу штату Флорида (США) зазначають, що винного затримали ще до того, як круїзний лайнер пришвартувався в порту Еверглейдс у Форт-Лодердейлі. Правоохоронці знайшли на його електронних пристроях численні порнографічні відеозаписи.

Зрештою, співробітник Royal Caribbean International Арвін Джозеф Мірасол з Філіппін визнав себе винним у розповсюджені порнографічних матеріалів й був засуджений до 30 років позбавлення волі. В матеріалах справи згадується, що цей чоловік "ховався під ліжками пасажирів" й знімав їх, коли ті приймали душ.

Арвін Джозеф Мірасол з Філіппін визнав себе винним Фото: Broward county sheriff

"Кількість сексуальних злочинів, включаючи вуаєризм, на борту круїзних лайнерів досягла історичного максимуму і потребує вирішення. Хто знає, скільки порнографічних зображень пасажирів будуть циркулювати в інтернеті. Royal Caribbean не змогла захистити їхнє приватне життя", — заявив в інтерв'ю Fox News Digital Джейсон Маргуліс, адвокат компанії Lipcon, Margulies & Winkleman, що представляє інтереси позивача.

Представники компанії Royal Caribbean International не відповіла на запит журналістів про коментар на момент публікації статті.

25 лютого 2023 року один з гостей на борту корабля виявив приховану камеру Фото: Symphony of the Seas

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дев'ятимісячний круїз Ultimate World Cruise, організований компанією Royal Caribbean, нарешті повертається в порт після того, як став пригодою всього життя для 650 мандрівників, які заплатили за це задоволення від 59 999 до 117 599 тисяч доларів.

А от 67-річний мандрівник, який забажав лишитися анонімним, детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities".