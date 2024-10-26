Найбільший у світі: аеропорт "майбутнього" обслуговуватиме від 120 млн пасажирів (фото)

Новий аеропорт створить близько 150 000 робочих місць. Авіакомпанії, які виконуватимуть рейси з майбутнього найбільшого летовища у світі, поки що не оголошені.

Related video

У 2030 році планується відкриття міжнародного аеропорту імені короля Салмана в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Летовище з шістьма гігантськими злітно-посадковими смугами оцінюють у 23 мільярди фунтів стерлінгів. Про це пише Metro.

На ділянці площею понад 57 квадратних кілометрів цілих 12 квадратних кілометрів відведено під торгові точки, щоб люди могли здійснювати покупки, чекаючи посадки на борт.

Проєктуванням аеропорту займається компанія Foster + Partners, яка також працювала над автобусним терміналом Мідтаун у Нью-Йорку (США) і новим аеропортом Марселя (Франція). Він об'єднає наявні термінали міжнародного аеропорту імені короля Халіда, який функціонує з 1983 року.

Площа аеропорту становить понад 57 квадратних кілометрів Фото: Foster and Partners Проєкт об'єднає наявні термінали міжнародного аеропорту імені короля Халіда Фото: Foster and Partners

Хоча авіакомпанії, які виконуватимуть рейси з майбутнього найбільшого аеропорту, поки що не оголошені, будівництво має створити близько 150 000 робочих місць. Очікується, що він буде обслуговувати 120 мільйонів пасажирів, а до 2050 року це число, ймовірно, збільшиться до 185 мільйонів. Він є частиною програми з розвитку туризму в Ер-Ріяді.

"Проєкт аеропорту відповідає баченню Саудівської Аравії щодо перетворення Ер-Ріяда на одну з десяти найбільших економік світу і підтримки зростання населення Ер-Ріяда до 15-20 мільйонів осіб до 2030 року", — йдеться в заяві Саудівського інформаційного агентства.

Аеропорт обслуговуватиме 120 мільйонів пасажирів Фото: Foster and Partners Авіакомпанії, які виконуватимуть рейси з майбутнього найбільшого аеропорту, поки що не оголошені Фото: Foster and Partners

Видання зазначає, що найбільшим аеропортом світу наразі є Міжнародний аеропорт імені короля Фахда, також відомий як аеропорт Даммама, у Саудівській Аравії. Відкритий для комерційних перевезень 1999 року, він раніше слугував авіабазою США під час війни в Перській затоці, а тепер забезпечує сполучення з 43 пунктами призначення.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посварився в польоті з колегою і замкнув її в туалеті. Крики про допомогу почули інші члени екіпажу і навіть пасажири, що викликало занепокоєння на борту. Після завершення рейсу капітана відсторонили від польотів.

Також стало відомо, що моряк 76 днів виживав на надувному човні посеред океану. Стів Каллахан спроєктував і побудував човен "Наполеон Соло", який зазнав аварії. Чоловікові вдалося врятуватися на надувному плоту, проте він опинився на відстані 1287 км від берега.