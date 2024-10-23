У Великій Британії фермера, що привіз порушників до поліції, звинуватили у викраденні (фото)

Фермер проїхав понад 6 кілометрів до відділку поліції зі зв'язаними парубками на квадроциклі. Правоохоронці зазначили, що хлопці не були закріплені та ледь не впали по дорозі.

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У графстві Ланкашир (Велика Британія) 52-річний фермер Ніл Грінвуд спіймав на своїй ділянці двох друзів, зв'язав і доставив до відділку поліції. Поліціянти заарештували самого Ніла Грінвуда за підозрою у незаконному позбавленні волі та нападі. Про це 23 жовтня повідомило видання The Sun.

Один із викрадених, 17-річний Шейк Ліленд Горнбі, розповів журналістам, що його 20-річний друг катався вночі полем фермера на електричному велосипеді, а коли збирався вертатися додому, ворота були вже зачинені, тому вирішив перебратися через огорожу, а велосипед лишити до ранку.

"Ми повернулися наступного ранку, щоб забрати його, але його там не було. Фермер під'їхав до нас іззаду, зістрибнув зі свого квадроцикла і повалив нас на землю. Я намагався втекти, але він переслідував мене", — розповів Ліленд.

За його словами, фермер зв'язав їхні руки та ноги, натягнув на голови капюшони, закинув на квадроцикл і повіз до поліції. Ліленд був на квадроциклі ззаду, а його друг спереду.

"Я злякався, що він міг би зробити. Ми ледь не впали кілька разів. Ми кричали на нього, а він просто відповідав: "Дайте мені знати, коли ви впадете", — сказав Горнбі.

Фермера підозрюють у нападі та викраденні

Грінвуд відвіз хлопців зі своєї ферми в невеликому місті Траудені до найближчого відділку поліції в Колні. Проте за кілька хвилин після прибуття Грінвуд сам був заарештований полісменами, пишуть журналісти.

У поліції Ланкаширу повідомили, що об 11:26 ранку в неділю 20 жовтня до них зателефонував зі свого будинку у Траудені чоловік, який сказав, що затримав двох "порушників". Поки поліція прямувала на виклик, поступив другий дзвінок від чоловіка, який повідомив, що він зараз перебуває у дільниці Колна з двома затриманими. Коли правоохоронці вийшли назустріч, вони побачили підлітка і 20-річного юнака, які висіли на квадроциклі зі зв’язаними руками та ногами.

"Вони не були закріплені", — говорять у поліції.

Фермера з Траудена затримали за підозрою в незаконному позбавленні волі та нападі, згодом він був звільнений під заставу в очікуванні подальшого розслідування.

Поліція повідомила фермеру Нілу Грінвуду про підозру у викраденні Фото: Facebook

За повідомленнями журналістів, Грінвуд повернувся на свою ферму 22 жовтня, але відмовився від коментарів.

Також нагадаємо, 21 жовтня ЗМІ писали про новозеландського батька, який викрав трьох своїх дітей і переховується в печерах. Він три роки успішно уникав технологій стеження і ховався від неодноразово організованих пошукових операцій.

Крім того, 23 жовтня індійський фермер перетворив свого собаку на тигра, розмалювавши його хутро безпечною фарбою. Він зробив це для відлякування мавп, які крали врожай.