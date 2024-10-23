В Великобритании фермера, который привез нарушителей в полицию, обвинили в похищении (фото)

Фермер проехал более 6 километров до отделения полиции со связанными парнями на квадроцикле. Правоохранители отметили, что ребята не были закреплены и едва не упали по дороге.

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В графстве Ланкашир (Великобритания) 52-летний фермер Нил Гринвуд поймал на своем участке двух друзей, связал и доставил в отделение полиции. Полицейские арестовали самого Нила Гринвуда по подозрению в незаконном лишении свободы и нападении. Об этом 23 октября сообщило издание The Sun.

Один из похищенных, 17-летний Шейк Лиленд Горнби, рассказал журналистам, что его 20-летний друг катался ночью по полю фермера на электрическом велосипеде, а когда собирался возвращаться домой, ворота были уже закрыты, поэтому он решил перебраться через забор, а велосипед оставить до утра.

"Мы вернулись на следующее утро, чтобы забрать его, но его там не было. Фермер подъехал к нам сзади, спрыгнул со своего квадроцикла и повалил нас на землю. Я пытался убежать, но он преследовал меня", — рассказал Лиленд.

По его словам, фермер связал их руки и ноги, натянул на головы капюшоны, забросил на квадроцикл и повез в полицию. Лиленд был на квадроцикле сзади, а его друг спереди.

"Я испугался, что он мог бы сделать. Мы едва не упали несколько раз. Мы кричали на него, а он просто отвечал: "Дайте мне знать, когда вы упадете", — сказал Горнби.

Фермера подозревают в нападении и похищении

Гринвуд отвез ребят со своей фермы в небольшом городе Траудене в ближайший участок полиции в Колни. Однако через несколько минут после прибытия Гринвуд сам был арестован полицейскими, пишут журналисты.

В полиции Ланкашира сообщили, что в 11:26 утра в воскресенье 20 октября к ним позвонил из своего дома в Траудене мужчина, который сказал, что задержал двух "нарушителей". Пока полиция направлялась на вызов, поступил второй звонок от мужчины, который сообщил, что он сейчас находится в участке Колна с двумя задержанными. Когда правоохранители вышли навстречу, они увидели подростка и 20-летнего юношу, которые висели на квадроцикле со связанными руками и ногами.

"Они не были закреплены", — говорят в полиции.

Фермера из Траудена задержали по подозрению в незаконном лишении свободы и нападении, впоследствии он был освобожден под залог в ожидании дальнейшего расследования.

Полиция сообщила фермеру Нилу Гринвуду о подозрении в похищении Фото: Facebook

По сообщениям журналистов, Гринвуд вернулся на свою ферму 22 октября, но отказался от комментариев.

Также напомним, 21 октября СМИ писали о новозеландском отце, который похитил троих своих детей и скрывается в пещерах. Он три года успешно избегал технологий слежения и скрывался от неоднократно организованных поисковых операций.

Кроме того, 23 октября индийский фермер превратил свою собаку в тигра, разрисовав ее мех безопасной краской. Он сделал это для отпугивания обезьян, которые воровали урожай.