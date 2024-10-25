Як відлучити підлітка від телефона: п'ять простих кроків для позбавлення залежності

Щоб позбутись залежності від невпинного перегляду відео в Instagram та TikTok, можна застосувати особливу методику SOS. Суть методики полягає в тому, щоб зупинятись і ставити собі три питання.

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Батьки можуть спробувати позбавити підлітка залежності від телефона. Перед цим їм варто звернути увагу на деякі "червоні прапорці". Один з них — коли дитина сама говорить про те, що хотіла б менше часу проводити в соцмережах. Як відлучити підлітка від шкідливої звички, британська активістка з "цифрової детоксикації" Таня Гудін (Tanya Goodin) розповіла у подкасті видання Daily Mail.

Таня Гудін долучилась до щотижневого подкасту Parents vs. The Internet, який записує видання, турбуючись про дітей з залежністю від інтернету. Декотрі батьки бачать, як телефон наче "приварений" до руки дитини, яка щосекунди гортає екран чи дивиться відео. Втім, лише у 10% випадків можна сказати, що ідеться саме про класичну нездорову залежність, пояснили на порталі.

"Ми маємо бути обережними, вживаючи слово "залежний". Для мене це було б, якби підліток сам намагається відкласти свій пристрій, але йому дуже важко відокремитися", — сказала Гудін.

Кроки для відлучення підлітка від телефона:

Якщо підліток турбується через тривале користування смартфоном і хотів би його обмежити, то батькам варто дійсно обговорити на цю тему. Для цього можна запитати про друзів, які витрачають надто багато часу на ґаджети, чи про спроби провести день без TikTok і які будуть при цьому відчуття. "Тривожним дзвіночком" також є зменшення, наприклад, занять спортом чи інші види соціальних активностей. Дитина може скаржитись на безсоння, бо не здатна всю ніч відірватись від перегляду, наприклад, Reels Instgaram. У такому випадку можна запропонувати сімейний експеримент: усі члени сім'ї на ніч складають смартфони у спеціальному місці, а потім діляться враженнями про це. Батькам слід переглянути власні відносини з соцмережами і говорити про це з дитиною. При цьому не варто кричати, щоб вона відклала телефон. Натомість краще згадати якусь платформу, наприклад, X (Twitter) чи Instagram, і сказати, що ти від неї відмовився чи серйозно обмежив. Варто скласти список різних справ, які батьки можуть зробити разом з підлітком. Після цього слід "м'яко та наполегливо" запропонувати зробити разом піцу, погуляти з собакою, позайматись спортом. При цьому необхідно врахувати, що подобається дитині, і тоді "не доведеться гавкати", впевнена активістка. Навчити дитину методиці SOS. Методика означає, що підліток, взявши в руки телефон, ставить собі три питання. Перше питання відповідає літері S і ставиться на початку: "Чи відчуваю я себе втомленим/щасливим/який у мене настрій?" Друге питання ставиться через 20 хвилин "сидіння в гаджеті" (це O): "Я провів 20 хвилин на цій платформі, я почуваюся краще чи гірше?" Третє питання (заключне S) означає, що потрібно ще раз зупинитись і спитати, чи вже достатньо: "Мій ліміт для TikTok становить годину. Мені приємно або є відчуття, що часу витрачено забагато?"

У статті Daily Mail підсумували, що батьки мають усі можливості для того, щоб не перетворитись в монстрів, відлучаючи підлітка від гаджета. Подкаст з Танею Гудін триває 38 хвилин і його можна прослухати самостійно.

Зазначимо, раніше Фокус писав про шкідливі наслідки тривалого та безперервного "сидіння в телефоні". Лікар та експерти розповіли The Guardian пояснили, що деякі люди починають страждати від болю в шиї та травм рук та зап'ястків.

Нагадуємо, 25 жовтня жителька Києва розповіла, як виховує доньку з особливим захопленням, яке дає можливість не витрачати час на ґаджети та інтернет.

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