Как отлучить подростка от телефона: пять простых шагов для избавления от зависимости

Чтобы избавиться от зависимости от непрерывного просмотра видео в Instagram и TikTok, можно применить особую методику SOS. Суть методики заключается в том, чтобы останавливаться и задавать себе три вопроса.

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Родители могут попытаться избавить подростка от зависимости от телефона. Перед этим им стоит обратить внимание на некоторые "красные флажки". Один из них — когда ребенок сам говорит о том, что хотел бы меньше времени проводить в соцсетях. Как отлучить подростка от вредной привычки, британская активистка по "цифровой детоксикации" Таня Гудин (Tanya Goodin) рассказала в подкасте издания Daily Mail.

Таня Гудин присоединилась к еженедельному подкасту Parents vs. The Internet, который записывает издание, беспокоясь о детях с зависимостью от интернета. Некоторые родители видят, как телефон как будто "приварен" к руке ребенка, который ежесекундно листает экран или смотрит видео. Впрочем, только в 10% случаев можно сказать, что речь идет именно о классической нездоровой зависимости, пояснили на портале.

"Мы должны быть осторожными, употребляя слово "зависимый". Для меня это было бы, если бы подросток сам пытается отложить свое устройство, но ему очень трудно отделиться", — сказала Гудин.

Шаги для отлучения подростка от телефона:

Если подросток беспокоится из-за длительного пользования смартфоном и хотел бы его ограничить, то родителям стоит действительно обсудить эту тему. Для этого можно спросить о друзьях, которые тратят слишком много времени на гаджеты, или о попытках провести день без TikTok и какие будут при этом ощущения. "Тревожным звоночком" также является уменьшение, например, занятий спортом или другие виды социальных активностей. Ребенок может жаловаться на бессонницу, потому что не способен всю ночь оторваться от просмотра, например, Reels Instgaram. В таком случае можно предложить семейный эксперимент: все члены семьи на ночь складывают смартфоны в специальном месте, а затем делятся впечатлениями об этом. Родителям следует пересмотреть собственные отношения с соцсетями и говорить об этом с ребенком. При этом не стоит кричать, чтобы он отложил телефон. Вместо этого лучше вспомнить какую-то платформу, например, X (Twitter) или Instagram, и сказать, что ты от нее отказался или серьезно ограничил. Стоит составить список различных дел, которые родители могут сделать вместе с подростком. После этого следует "мягко и настойчиво" предложить сделать вместе пиццу, погулять с собакой, позаниматься спортом. При этом необходимо учесть, что нравится ребенку, и тогда "не придется гавкать", уверена активистка. Научить ребенка методике SOS. Методика означает, что подросток, взяв в руки телефон, задает себе три вопроса. Первый вопрос соответствует букве S и ставится в начале: "Чувствую ли я себя уставшим/счастливым/какое у меня настроение?" Второй вопрос задается через 20 минут "сидения в гаджете" (это O): "Я провел 20 минут на этой платформе, я чувствую себя лучше или хуже?" Третий вопрос (заключительная S) означает, что нужно еще раз остановиться и спросить, достаточно ли уже: "Мой лимит для TikTok составляет час. Мне приятно или есть ощущение, что времени потрачено слишком много?"

В статье Daily Mail подытожили, что родители имеют все возможности для того, чтобы не превратиться в монстров, отлучая подростка от гаджета. Подкаст с Таней Гудин длится 38 минут и его можно прослушать самостоятельно.

Отметим, ранее Фокус писал о вредных последствиях длительного и непрерывного"сидения в телефоне". Врач и эксперты рассказали The Guardian объяснили, что некоторые люди начинают страдать от боли в шее и травм рук и запястий.

Напоминаем, 25 октября жительница Киева рассказала, как воспитывает дочь с особым увлечением, которое дает возможность не тратить время на гаджеты и интернет.

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