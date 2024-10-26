Найгірша частина відпустки: працівники аеропорту були в жаху під час перевірки пасажирів

Співробітники митниці, які перевіряли пасажирів під час посадки на літак, бачили їх повністю без одягу, через що довелося змінити технологію сканування.

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Аеропорти США були змушені замінити використовувані ними сканери безпеки після того, як стало відомо, наскільки багато показують рентгенівські знімки. Про це пише видання Unilad.

Проходження через перевірку митників в аеропорту — це найгірша частина будь-якої відпустки. Єдине, що робить її вартісною, — це Піна Колада, яка, як ви знаєте, чекатиме на вас на пляжі на іншому кінці.

І хоча сканери в США, можливо, не вловлюють ваш страх, виявляється, раніше вони могли вловлювати набагато більше, ніж ви, ймовірно, думали — настільки, що їх довелося кардинально змінити. До змін, внесених у 2013 році, TSA використовувала сканери тіла, вироблені підрозділом Rapiscan компанії OSI Systems, для оцінки пасажирів, які проходять через аеропорт.

Сканери запровадили після невдалої спроби теракту 2009 року, коли в спідній білизні людини були заховані деталі бомби, і агентам служби безпеки надавали інфрачервоне зображення всього тіла.

Це може здатися цілком звичайним процесом, але насправді це означало, що агенти служби безпеки могли фактично бачити вас повністю оголеним. Само собою зрозуміло, що це не той розслаблюючий початок відпустки, який люди шукали б.

Після того, як безліч працівників заявило про своє невдоволення, цей сканер довелося замінити.

На момент оголошення в експлуатації перебувало 174 сканери для тіла Rapsican, але протягом наступних місяців їх було знято з експлуатації та замінено на нові сканери, створені компанією L-3 Communications, які показують тільки загальні зображення клієнтів, які проходять повз.

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