Чоловік передумав їсти локшину після того, як переглянув етикетку (фото)

Подібні попередження, які чоловік побачив на етикетці, розміщені навіть при в'їзді на паркінг — можливо, щоб попередити про шкідливість вихлопних газів.

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В США британець купив локшину і був здивований, прочитавши на упаковці попередження про шкоду здоров'ю. Він двічі подумав, перш ніж готувати її на вечерю, пише Mirror.

"Я купив локшину в Чайнатауні — прочитавши страшну попереджувальну етикетку, я не можу її їсти", — написав в мережі чоловік.

Серед звичайної інформації про поживну цінність на етикетці була надрукована незвичайна порада, що стосувалась здоров'я. Під інформацією про вміст вітамінів у локшині розташовувалася мітка: "Попередження: рак і шкода для репродуктивної системи".

Попередження про можливий рак на локшині Фото: Reddit

За цією міткою також слідувало посилання на вебсайт Каліфорнійського управління з оцінки ризиків для здоров'я навколишнього середовища. В ньому йшлось про "пропозицію 65", яка вимагала, щоб "підприємства попереджали жителів Каліфорнії про значний вплив хімічних речовин, що викликають рак, вроджені дефекти або іншу шкоду репродуктивній системі".

Під дописом деякі жартували з приводу попередження на етикетці. Видання додає, що більшість все ігнорує це попередження, оскільки вже звикла до нього. В коментарях люди зазначають, що в США майже на кожному продукті є попередження про рак.

"Ці наклейки повсюди у Каліфорнії. Їх можна побачити на в'їзді на паркінг. Ймовірно, щоб попередити вас, що вихлопні гази автомобілів шкідливі для вас", — зазначив також користувач під дописом.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили небезпечну речовину в багатьох товарах. Вчені виявили, що поширена добавка в іграшках, упаковках і товарах гігієни буквально розриває нашу ДНК і робить нас безплідними.

Зазначимо, що згідно з твердженнями вчених тривалість життя людини може бути набагато більшою. Вже до 2100 року людина житиме більше через стрімкий розвиток фармакології та розуміння цінності здорового способу життя.