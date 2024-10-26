Буквально розриває нас зсередини: вчені виявили небезпечну речовину в багатьох товарах

У низці небезпечних для здоров'я речовин, присутніх у багатьох продуктах і речах, сталося поповнення. Вчені виявили, що поширена добавка в іграшках, упаковках і товарах гігієни буквально розриває нашу ДНК і робить нас безплідними.

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У новому дослідженні, проведеному на нематоді Caenorhabditis elegans, вченими було зроблено важливі висновки про поширену добавку до пластику — бензилбутилфталат (ББФ). У ньому вони дізналися, що цей непомітний компонент насправді може бути причиною найнебезпечніших порушень у нашій ДНК і навіть хромосомах, обриваючи ланцюги першої та провокуючи помилки в других, пише News Medical.

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Дослідження, проведене під керівництвом Моніки Колайаково з Гарвардської медичної школи, яке не на жарт стривожило науковий світ, було опубліковано 24 жовтня в журналі PLOS Genetics. Воно показало згубний вплив ББФ на ДНК, зокрема, в яйцеклітинах, зазначивши, що це призводить до помилок у кількості наших хромосом. Ці хромосомні аномалії можуть мати ширші наслідки для нашого репродуктивного здоров'я, оскільки ББФ є широко використовуваною хімічною речовиною, яка міститься в повсякденних речах, таких як паковання для продуктів харчування, предмети особистої гігієни та дитячі іграшки.

ББФ здебільшого використовується для надання пластику більшої гнучкості та міцності, але побоювання з приводу його впливу на здоров'я існують уже давно. Попередні дослідження вже встановили, що ББФ може порушувати гормональний фон і негативно впливати на репродуктивне здоров'я. Однак точний механізм впливу цієї хімічної речовини на репродуктивні процеси досі залишався незрозумілим для науки.

Під час нового дослідження вчені піддали круглих черв'яків впливу ББФ на рівні, порівнянному з людським. Було показано, що ця хімічна речовина порушує нормальний розподіл хромосом під час поділу клітин — процес, життєво важливий для формування здорових яйцеклітин. В основі результатів дослідження лежить зв'язок впливу ББФ з підвищеним окислювальним стресом, що викликає розриви ниток ДНК. Ці розриви спричиняли загибель клітин і призводили до утворення яйцеклітин із неправильним числом хромосом — стан, відомий як анеуплоїдія, що може призвести до серйозних репродуктивних проблем, таких як безпліддя або порушення розвитку.

Дослідники припустили, що ефект, який спостерігається у черв'яків C. elegans, може бути перенесений на людину, оскільки нематоди метаболізують ББФ подібно до ссавців, а тестовані рівні відображають те, що людина може відчувати в повсякденному житті. Дослідження виділило велику потенційну шкоду від щоденного впливу ББФ і подібних хімічних речовин на наш організм. Вивчаючи зміни експресії генів та їхній зв'язок з окислювальним стресом, воно дало вченим чіткіше уявлення про те, як ці речовини порушують цілісність геному під час репродукції.

Автори наголосили, що їхні висновки посилюють зростаючу стурбованість щодо ролі ББФ у репродуктивному здоров'ї, особливо тому, що ті самі механізми можуть діяти й у людей. "Це дослідження показало, що рівень впливу в межах діапазону, виявленого в сироватці та сечі людини, змінює експресію генів, пов'язуючи підвищений окислювальний стрес зародкової лінії з порушенням цілісності геному та помилками в мейотичній сегрегації хромосом", — заявили дослідники.

Присутність ББФ у численних споживчих товарах порушує серйозні питання громадської охорони здоров'я, особливо в тому, що стосується репродуктивної безпеки. Можливо, регулювальним органам доведеться переглянути допустимі рівні впливу з огляду на широке розповсюдження таких хімікатів та їхній потенціал спричиняти незворотні пошкодження ДНК, вважають автори. C. elegans часто використовується як модельний організм у генетичних дослідженнях, і паралелі, проведені між його метаболічною реакцією на ББФ і біологією людини, лише посилюють аргументи на користь переоцінки безпеки ББФ у споживчих товарах.

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