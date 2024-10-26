Буквально разрывает нас изнутри: ученые обнаружили опасное вещество во многих товарах

В ряду опасных для здоровья веществ, присутствующих во многих продуктах и вещах, случилось пополнение. Ученые обнаружили, что распространенная добавка в игрушках, упаковках и товарах гигиены буквально разрывает нашу ДНК и делает нас бесплодными.

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В новом исследовании, проведенном на нематоде Caenorhabditis elegans, учеными были сделаны важные выводы о распространенной добавке к пластику — бензилбутилфталате (ББФ). В нем они узнали, что этот незаметный компонент на самом деле может являться причиной опаснейших нарушений в нашей ДНК и даже хромосомах, обрывая цепи первой и провоцируя ошибки во вторых, пишет News Medical.

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Исследование, проведенное под руководством Моники Колайаково из Гарвардской медицинской школы и встревожившее научный мир не на шутку, было опубликовано 24 октября в журнале PLOS Genetics. Оно показало пагубное воздействие ББФ на ДНК, в частности, в яйцеклетках, отметив, что это приводит к ошибкам в количестве наших хромосом. Эти хромосомные аномалии могут иметь более широкие последствия для нашего репродуктивного здоровья, поскольку ББФ является широко используемым химическим веществом, содержащимся в повседневных вещах, таких как упаковка для продуктов питания, предметы личной гигиены и детские игрушки.

ББФ в основном используется для придания пластику большей гибкости и прочности, но опасения по поводу его воздействия на здоровье существуют уже давно. Предыдущие исследования уже установили, что ББФ может нарушать гормональный фон и негативно влиять на репродуктивное здоровье. Однако точный механизм воздействия этого химического вещества на репродуктивные процессы до сих пор оставался неясным для науки.

В ходе нового исследования ученые подвергли круглых червей воздействию ББФ на уровне, сопоставимом с человеческим. Было показано, что это химическое вещество нарушает нормальное распределение хромосом во время деления клеток — процесс, жизненно важный для формирования здоровых яйцеклеток. В основе результатов исследования лежит связь воздействия ББФ с повышенным окислительным стрессом, вызывающим разрывы нитей ДНК. Эти разрывы вызывали гибель клеток и приводили к образованию яйцеклеток с неправильным числом хромосом — состояние, известное как анеуплоидия, которое может привести к серьезным репродуктивным проблемам, таким как бесплодие или нарушения развития.

Исследователи предположили, что эффект, наблюдаемый у червей C. elegans, может быть перенесен на человека, поскольку нематоды метаболизируют ББФ подобно млекопитающим, а тестируемые уровни отражают то, что человек может испытывать в повседневной жизни. Исследование выделило большой потенциальный вред от ежедневного воздействия ББФ и подобных химических веществ на наш организм. Изучая изменения экспрессии генов и их связь с окислительным стрессом, оно дало ученым более четкое представление о том, как эти вещества нарушают целостность генома во время репродукции.

Авторы подчеркнули, что их выводы усиливают растущую обеспокоенность по поводу роли ББФ в репродуктивном здоровье, особенно потому, что те же механизмы могут действовать и у людей. "Это исследование показало, что уровень воздействия в пределах диапазона, обнаруженного в сыворотке и моче человека, изменяет экспрессию генов, связывая повышенный окислительный стресс зародышевой линии с нарушением целостности генома и ошибками в мейотической сегрегации хромосом", — заявили исследователи.

Присутствие ББФ в многочисленных потребительских товарах поднимает серьезные вопросы общественного здравоохранения, особенно в том, что касается репродуктивной безопасности. Возможно, регулирующим органам придется пересмотреть допустимые уровни воздействия, учитывая широкое распространение таких химикатов и их потенциал вызывать необратимые повреждения ДНК, считают авторы. C. elegans часто используется в качестве модельного организма в генетических исследованиях и параллели, проведенные между его метаболической реакцией на ББФ и биологией человека, лишь усиливают аргументы в пользу переоценки безопасности ББФ в потребительских товарах.

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