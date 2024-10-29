Мужчина передумал есть лапшу после того, как пересмотрел этикетку (фото)

Подобные предупреждения, которые мужчина увидел на этикетке, размещены даже при въезде на паркинг — возможно, чтобы предупредить о вредности выхлопных газов.

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В США британец купил лапшу и был удивлен, прочитав на упаковке предупреждение о вреде здоровью. Он дважды подумал, прежде чем готовить ее на ужин, пишет Mirror.

"Я купил лапшу в Чайнатауне — прочитав страшную предупредительную этикетку, я не могу ее есть", — написал в сети мужчина.

Среди обычной информации о питательной ценности на этикетке был напечатан необычный совет, касающийся здоровья. Под информацией о содержании витаминов в лапше располагалась метка: "Предупреждение: рак и вред для репродуктивной системы".

Предупреждение о возможном раке на лапше Фото: Reddit

За этой меткой также следовала ссылка на веб-сайт Калифорнийского управления по оценке рисков для здоровья окружающей среды. В нем говорилось о "предложении 65", которое требовало, чтобы "предприятия предупреждали жителей Калифорнии о значительном влиянии химических веществ, вызывающих рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе".

Под заметкой некоторые шутили по поводу предупреждения на этикетке. Издание добавляет, что большинство все игнорирует это предупреждение, поскольку уже привыкло к нему. В комментариях люди отмечают, что в США почти на каждом продукте есть предупреждение о раке.

"Эти наклейки повсюду в Калифорнии. Их можно увидеть на въезде на паркинг. Вероятно, чтобы предупредить вас, что выхлопные газы автомобилей вредны для вас", — отметил также пользователь под заметкой.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили опасное вещество во многих товарах. Ученые обнаружили, что распространенная добавка в игрушках, упаковках и товарах гигиены буквально разрывает нашу ДНК и делает нас бесплодными.

Отметим, что согласно утверждениям ученых продолжительность жизни человека может быть намного больше. Уже к 2100 году человек будет жить больше из-за стремительного развития фармакологии и понимания ценности здорового образа жизни.