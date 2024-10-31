"Сама винна": доки жінка приміряла одяг в секонд-хенді Києва, її власне пальто продали (відео)

Жінка була вражена тим, що сталось з її одягом, але не тримає зла на продавчинь цього магазину.

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Мешканка Печерського району Києва Марія Токарева пішла до секонд-хенду, аби купити одяг, проте в результаті там продали її власне пальто. Про це розповіла сама Марія у своєму Тік-Ток.

Жінка довго обирала одяг у секонд-хенді, через що їй стало спекотно. Вона зняла пальто та вирішила залишити його біля продавчинь.

"Я вирішила зняти пальто та залишити дівчині-продавчині на стійці. Поруч з нею у куточку я залишила своє пальто. Коли прийшов мій час виходити та розраховуватись, я розрахувалась і кажу: "Дівчата, віддайте моє пальто". А пальто не було", — розповіла Марія.

Вона уточнила, що продавчині одразу почали нервувати та шукати пальто, після чого вирішили передивитись відео з камер спостереження. Таким чином усі дізнались, куди ж "зникло" пальто.

"Одна новенька продавчиня, яка підійшла, і вона не бачила, що те пальто залишала я, продала моє пальто разом з купою одягу, який лишила до цього якась інша клієнтка", — пояснила жінка.

Марія підкреслила, що була вражена тим, що сталось, але не тримає зла на продавчинь.

"Я не звинувачую дівчат-продавців, бо вважаю, що я сама винна. Ось так. Пальто в мене тепер нема, але нові покупки є", — наголосила жінка.

Нагадаємо, дівчина сходила на "50 перших побачень", щоб знайти багатого чоловіка.

Фокус також писав про те, як жінка знайшла бездомного хлопчика, який жив у неї у дворі.