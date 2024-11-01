Пара каталася на ковзанах й побачила під товщею льоду щось жахливе (фото)

Люк Мел зі своєю дружиною Сарою Хістенд каталися по периметру озера на ковзанах, щоб дослідити й виміряти міцність льоду, перш ніж заїхати на глибину.

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46-річний Люк Мел катався на ковзанах на Моржовому озері в державному парку Чугач (Аляска, США) разом зі своєю дружиною Сарою Хістенд й зробив жахливе відкриття. Свою знахідку подружжя показало в Instagram, зібравши понад 19 мільйонів переглядів.

На відео можна побачити, як пара зупинилася, щоб роздивитися те, що вони помітили під льодом, — дитинча вівці. Попри незвичний вигляд туші, тварину можна було впізнати за копитами та унікальною формою тіла.

"Це особлива пора року на Алясці. Не завжди є лід, придатний для катання на ковзанах, але якщо погода тримається холодна і ясна (без снігу), то ми отримуємо дивовижні умови. Каталися з дружиною по периметру озера, щоб дослідити й виміряти міцність льоду, перш ніж заїхати на глибину. Перша думка була, що це мішок для сміття або деталь намету, але виявилось, що перед нами дитинча тварини. Насправді на цьому ж озері, але в іншому місці, є купа кісток, які належать дорослій вівці тієї ж породи", — додав чоловік в інтерв’ю Newsweek.

Замезле дитинча вівці Фото: Luc Mehl | Instagram

Користувачі мережі у коментарях до відео поділилися своїми думками про моторошну знахідку.

Один юзер написав: "Це так сумно, але водночас красиво";

"Я сподіваюся, що він десь у великому полі, де сонце гріє його обличчя, а мама поруч з ним", — додав інший дописувач.

Наступний розповів свою історію: "Дико! Якось у Врангелі ми йшли через замерзле озеро, і там був карибу — він замерз в озері з рогами, що стирчали над льодом".

До речі, на Алясці налічується близько 3 000 озер, більшість з них замерзають взимку. Як інструктори з порятунку на льоду Мел та Гістанд навчені визначати, чи безпечний лід для катання на ковзанах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель Іспанії, зареєстрований у мережі під ніком Metalesbajolaarena, пройшовся з металошукачем по пляжу на Ібіці й знайшов неймовірні скарби, втрачені багатими відпочивальниками.

Крім того, загадкова морська істота з відкритою пащею та гострими зубами викинулася на берег поблизу Лагуна Найджел (Каліфорнія, США).