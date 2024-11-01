Пара каталась на коньках и увидела под толщей льда нечто ужасное (фото)

Люк Мел со своей женой Сарой Хистенд катались по периметру озера на коньках, чтобы исследовать и измерить прочность льда, прежде чем заехать на глубину.

Related video

46-летний Люк Мел катался на коньках на Моржовом озере в государственном парке Чугач (Аляска, США) вместе со своей женой Сарой Хистенд и сделал ужасное открытие. Свою находку супруги показали в Instagram, собрав более 19 миллионов просмотров.

На видео можно увидеть, как пара остановилась, чтобы рассмотреть то, что они заметили подо льдом, — детеныша овцы. Несмотря на необычный вид туши, животное можно было узнать по копытам и уникальной форме тела.

"Это особое время года на Аляске. Не всегда есть лед, пригодный для катания на коньках, но если погода держится холодная и ясная (без снега), то мы получаем удивительные условия. Катались с женой по периметру озера, чтобы исследовать и измерить прочность льда, прежде чем заехать на глубину. Первая мысль была, что это мешок для мусора или деталь палатки, но оказалось, что перед нами детеныш животного. На самом деле на этом же озере, но в другом месте, есть куча костей, принадлежащих взрослой овце той же породы", — добавил мужчина в интервью Newsweek.

Замешкавшийся детеныш овцы Фото: Luc Mehl | Instagram

Пользователи сети в комментариях к видео поделились своими мыслями о жуткой находке.

Один юзер написал: "Это так грустно, но в то же время красиво";

"Я надеюсь, что он где-то в большом поле, где солнце греет его лицо, а мама рядом с ним", — добавил другой пользователь.

Следующий рассказал свою историю: "Дико! Как-то во Врангеле мы шли через замерзшее озеро, и там был карибу — он замерз в озере с торчащими надо льдом рогами".

Кстати, на Аляске насчитывается около 3 000 озер, большинство из них замерзают зимой. Как инструкторы по спасению на льду Мел и Гистанд обучены определять, безопасен ли лед для катания на коньках.

Напомним, ранее Фокус писал, что житель Испании, зарегистрированный в сети под ником Metalesbajolaarena, прошелся с металлоискателем по пляжу на Ибице и нашел невероятные сокровища, потерянные богатыми отдыхающими.

Кроме того, загадочное морское существо с открытой пастью и острыми зубами выбросилось на берег вблизи Лагуна Найджел (Калифорния, США).