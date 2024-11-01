108-річна американка поділилася своїм простим секретом довголіття (фото)

Бігунка Джулія Гокінс продовжувала брати участь у змаганнях з бігу, попри похилий вік. Жінка встигла поділитися своїм секретом довголіття.

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108-річна спортсменка Джулія Гокінс, відома як "Ураган", прожила довге і насичене життя, залишивши після себе гарний приклад. Її секрети довголіття включали кілька простих звичок, які, як вона вірила, допомогли їй зберігати здоров'я та енергію впродовж понад століття. Про це пише The New York Times.

Американка, яка пішла з життя минулого тижня, розповіла, що головним для неї були фізична активність, позитивний настрій і увага до "чарівних моментів" життя.

До останніх днів Гокінс продовжувала брати участь у змаганнях, попри похилий вік. Видання зазначає, що бігом вона захопилася тільки в 100 років, при цьому відразу встановивши кілька рекордів у своїй віковій категорії. До цього Джулія брала участь у велоперегонах, але одного разу, відчувши, що вже не може впоратися з підйомами й перемиканням передач, вирішила спробувати біг.

"Я подумала, що буде здорово почати бігати в 100 років, і це виявилося чудовим рішенням", — розповідала Гокінс.

За свій неймовірний натиск і енергійність жінка заслужила прізвисько "Ураган" Фото: Instagram

За свій неймовірний натиск і енергійність вона заслужила прізвисько "Ураган". Крім спорту, в молодості вона захоплювалася верховою їздою, грала в гольф і навіть працювала наставником у літньому таборі, постійно знаходячи нові заняття. Однак Джулія не обмежувалася тільки спортивними захопленнями. Вона знаходила особливе задоволення в "чарівних моментах" — простих радощах, які приносить життя.

"Думайте про чудеса навколо вас: заходи сонця і світанки, веселки, птахів, музику. Це чарівні моменти, і вони доступні кожному", — ділилася Джулія, вважаючи такий настрій важливою частиною свого довголіття.

Секрети здоров'я Гокінс включали також здорове харчування, повноцінний сон і відмову від шкідливих звичок.

"Я уважно стежу за тим, що їм, добре сплю, не курю і не п'ю. Я намагаюся робити все правильно", — говорила вона.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік приніс на роботу частування і відправив на лікарняний 46 колег. Житель США вирішив пригостити своїх колег стравою з морепродуктів. Через якийсь час 46 осіб були госпіталізовані.

Також стало відомо, що 23-річна жінка "застрягла" в тілі восьмирічної дівчинки. Захворювання Шони Рей проявилося після того, як у шестимісячному віці в неї виявили пухлину мозку. Хімієтерапія врятувала їй життя, але порушила роботу гіпофіза, що зупинило її ріст.