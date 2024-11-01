108-летняя американка поделилась своим простым секретом долголетия (фото)

Бегунья Джулия Хокинс продолжала участвовать в соревнованиях по бегу, несмотря на преклонный возраст. Женщина успела поделиться своим секретом долголетия.

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108-летняя спортсменка Джулия Хокинс, известная как "Ураган", прожила долгую и насыщенную жизнь, оставив после себя вдохновляющий пример. Ее секреты долголетия включали несколько простых привычек, которые, как она верила, помогли ей сохранять здоровье и энергию на протяжении более века. Об этом пишет The New York Times.

Американка, ушедшая из жизни на прошлой неделе, рассказала, что главным для нее были физическая активность, позитивный настрой и внимание к "волшебным моментам" жизни.

До последних дней Хокинс продолжала участвовать в соревнованиях, несмотря на преклонный возраст. Издание отмечает, что бегом она увлеклась только в 100 лет, при этом сразу установив несколько рекордов в своей возрастной категории. До этого Джулия принимала участие в велогонках, но однажды, почувствовав, что уже не справляется с подъемами и переключением передач, решила попробовать бег.

"Я подумала, что будет здорово начать бегать в 100 лет, и это оказалось прекрасным решением", — рассказывала Хокинс.

За свой невероятный напор и энергичность женщина заслужила прозвище "Ураган" Фото: Instagram

За свой невероятный напор и энергичность она заслужила прозвище "Ураган". Помимо спорта, в молодости она увлекалась верховой ездой, играла в гольф и даже работала наставником в летнем лагере, постоянно находя новые занятия. Однако Джулия не ограничивалась только спортивными увлечениями. Она находила особое удовольствие в "волшебных моментах" — простых радостях, которые приносит жизнь.

"Думайте о чудесах вокруг вас: закатах и рассветах, радугах, птицах, музыке. Это волшебные моменты, и они доступны каждому", — делилась Джулия, считая такой настрой важной частью своего долголетия.

Секреты здоровья Хокинс включали также здоровое питание, полноценный сон и отказ от вредных привычек.

"Я внимательно слежу за тем, что ем, хорошо сплю, не курю и не пью. Я стараюсь делать все правильно", — говорила она.

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