Чоловік виростив великий гарбуз, зробив з нього човна і вирушив у подорож (відео)

На борту вирізьбленого вручну судна під назвою Punky Loafster Гері Крістенсен завершив свою подорож за 26 годин. Однак, за словами рекордсмена, не все було так гладко, як здавалося на перший погляд.

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46-річний Гері Крістенсен з міста Геппі-Веллі (Орегон, США) нарешті здійснив свою мрію — виростив великий гарбуз та зробив з нього човна, щоб подолати рекордні 73,50 км річкою Колумбія у Вашингтоні. Про цей подвиг написала Книга рекордів Гіннеса.

Гері вже давно вирощує гарбузи гігантських габаритів. У 2013-му році він вперше вирізав плід розміром із човен, щоб взяти участь у конкурсі, в якому перемагає вже чотири роки поспіль. Цьогоріч на борту свого вирізьбленого вручну судна під назвою Punky Loafster чоловік завершив свою подорож всього за 26 годин.

Повідомляється, що велетенський гарбуз був запилений 14 липня, а зірваний 4 жовтня. Плід офіційно зважили та виміряли на фестивалі врожаю в Жерве (Орегон). Його окружність становила 429,26 см, а вага — 555,2 кг.

Подорож Крістенсен тривала три дні й побила попередній рекорд у 63,04 км, встановлений 2023 року. Однак, за словами рекордсмена, не все було так гладко, як здавалося на перший погляд.

Гері вже давно вирощує гарбузи гігантських габаритів Фото: Guinness World Records

"Через декілька годин веслування вітер посилився до 56 км/год, і хвилі почали набігати на борти гарбуза. Довелось знайти безпечний пляж на протилежному березі Колумбії від водоспаду Малтнома й причалити до берега. Це було складно, бо у воді плавала густа рослинність, яка не дозволяла гарбузу легко проплисти крізь неї", — згадує Гері.

На фініші відчайдушного американця зустрічав журналіст, щоб взяти у нього інтерв’ю.

"Я трохи нервую. Думав, якщо не поб’ю рекорд, то принаймні переживу неймовірну пригоду", — заявив він під час розмови.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Адам Фаркхарсон з Австралії здійснив захопливу подорож річкою Тумут на човні, виготовленому з найбільшого гарбуза-рекордсмена, вирощеного фермером Марком Пікоком цього року.

Крім того, співробітники парку дикої природи австралійського штату Квінсленд розслідують повідомлення про великого крокодила, який вистрибнув із води й потрапив у човен рибалки. Чоловік, який ледь уникнув нападу, розповів, що ніколи не бачив, щоб рептилії так поводилися.