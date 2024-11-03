Мужчина вырастил большую тыкву, сделал из нее лодку и отправился в путешествие (видео)

На борту вырезанного вручную судна под названием Punky Loafster Гэри Кристенсен завершил свое путешествие за 26 часов. Однако, по словам рекордсмена, не все было так гладко, как казалось на первый взгляд.

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46-летний Гэри Кристенсен из города Гэппи-Вэлли (Орегон, США) наконец осуществил свою мечту — вырастил большую тыкву и сделал из нее лодку, чтобы преодолеть рекордные 73,50 км по реке Колумбия в Вашингтоне. Об этом подвиге написала Книга рекордов Гиннеса.

Гэри уже давно выращивает тыквы гигантских габаритов. В 2013-м году он впервые вырезал плод размером с лодку, чтобы принять участие в конкурсе, в котором побеждает уже четыре года подряд. В этом году на борту своего вырезанного вручную судна под названием Punky Loafster мужчина завершил свое путешествие всего за 26 часов.

Сообщается, что огромная тыква была опылена 14 июля, а сорвана 4 октября. Плод официально взвесили и измерили на фестивале урожая в Жерве (Орегон). Его окружность составляла 429,26 см, а вес — 555,2 кг.

Путешествие Кристенсен длилось три дня и побило предыдущий рекорд в 63,04 км, установленный в 2023 году. Однако, по словам рекордсмена, не все было так гладко, как казалось на первый взгляд.

Гэри уже давно выращивает тыквы гигантских габаритов Фото: Guinness World Records

"Через несколько часов гребли ветер усилился до 56 км/ч, и волны начали набегать на борта тыквы. Пришлось найти безопасный пляж на противоположном берегу Колумбии от водопада Малтнома и причалить к берегу. Это было сложно, потому что в воде плавала густая растительность, которая не позволяла тыкве легко проплыть сквозь нее", — вспоминает Гэри.

На финише отчаянного американца встречал журналист, чтобы взять у него интервью.

"Я немного нервничаю. Думал, если не побью рекорд, то по крайней мере переживу невероятное приключение", — заявил он во время разговора.

Напомним, ранее Фокус писал, что Адам Фаркхарсон из Австралии совершил увлекательное путешествие по реке Тумут на лодке, изготовленной из самой большой тыквы-рекордсмена, выращенной фермером Марком Пикоком в этом году.

Кроме того, сотрудники парка дикой природы австралийского штата Квинсленд расследуют сообщение о большом крокодиле, который выпрыгнул из воды и попал в лодку рыбака. Мужчина, который едва избежал нападения, рассказал, что никогда не видел, чтобы рептилии так себя вели.