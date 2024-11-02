В Австралії помер найбільший у світі крокодил, занесений до Книги рекордів Гіннесса (фото)

Крокодил-рекордсмен Кассіус помер у суботу в австралійському зоопарку. Його здоров'я поступово погіршувалося з 15 жовтня.

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Австралійський великий гребнистий крокодил Кассіус, який із довжиною 5,48 метра був світовим рекордсменом, помер у неволі. Про це повідомив зоопарк Marineland Melanesia Crocodile Habitat, де утримувалася рептилія.

Як повідомила організація, здоров'я вихованця погіршувалося з 15 жовтня.

"Він був дуже старий і, як вважають, жив довше, ніж дикий крокодил", — ідеться в повідомленні зоопарку, що базується на острові Грін-Айленд.

Вважалося, що крокодилу, який отримав своє ім'я на честь боксера Мохамеда Алі (ім'я при народженні — Кассіус Клей) було понад 110 років.

Крокодил жив у заповіднику з 1987 року. У 2011 році крокодил із масою 998 кг був визнаний Книгою рекордів Гіннесса як "найбільший у світі крокодил, утримуваний у неволі".

Він отримав цей титул після смерті 2013 року філіппінського крокодила Лолонга, довжина якого, за даними Книги рекордів Гіннесса, становила 6,17 м.

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