У пологовому будинку плутали дітей: жахлива правда виплила через 55 років

Одна з жінок зізналася, що завжди відчувала себе чужою у власній родині, адже не мала жодної схожості з людьми, яких майже все життя вважала родичами.

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Дві родини з Великої Британії випадково дізналися, що в 1967 році їхніх новонароджених дітей переплутали у пологовому будинку. Правду вдалось розкрити лише через 55 років за допомогою ДНК-тесту, проведеного заради розваги. Про це пише видання BBC.

Повідомляється, що у 2021 році британець, якого звуть Тоні, отримав у подарунок на Різдво ДНК-тест й вирішив заради розваги його пройти. Чоловікові було вже не до сміху, коли він отримав результати.

Аналіз точно визначив, що Тоні родом з Ірландії, де народилась та проживала його мати. Окрім того, на генеалогічному дереві він побачив свого двоюрідного брата, котрий також раніше проходив генетичну експертизу, та ще одну невідому жінку — Клер (ім’я змінено), яку називали його сестрою.

Оскільки компанія, яка проводить генетичний аналіз, допомагає людям зв’язатися із новими родичами, британець вирішив скористатися цією можливістю. Під час листування він з’ясував, що 55-річна Клер народилася в тому ж пологовому будинку, що і Джессіка, яку він усе життя вважав своєю сестрою, із різницею всього у кілька годин.

Клер та Джессіка дізнались правду випадково Фото: Pexels

Британець припустив, що незадовго після народження малюків переплутали в лікарні — і його версія виявилась правдивою.

Пізніше Клер зізналася, що завжди відчувала себе чужою у власній родині, адже не мала жодної схожості з людьми, яких протягом 55 років вважала родичами. Згодом жінка познайомилася зі своєю біологічною матір’ю, Джоан, та рідним братом. Виявилося, що родичі живуть в селі, повз яке вона щоранку проїжджала дорогою на роботу.

До слова, біологічна мати Джессіки померла на початку 2024 року.

Тоні звернувся до національної медичної служби Великої Британії й надав результати домашніх ДНК-тестів. Лікарі визнали помилку, через яку немовлят помилково віддали в чужі родини, й наразі намагаються визначити суму компенсації.

Нагадаємо, раніше 25-річна матір Джорджії Леймі розповіла, що акушерки у Ліверпульському пологовому будинку були приголомшені, коли вперше побачили її велетенського сина-богатиря з вагою 5,3 кг.

А от 55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці.