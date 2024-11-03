В роддоме перепутали детей: ужасная правда всплыла спустя 55 лет

Одна из женщин призналась, что всегда чувствовала себя чужой в собственной семье, ведь не имела никакого сходства с людьми, которых почти всю жизнь считала родственниками.

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Две семьи из Великобритании случайно узнали, что в 1967 году их новорожденных детей перепутали в роддоме. Правду удалось раскрыть только через 55 лет с помощью ДНК-теста, проведенного ради смеха. Об этом пишет издание BBC.

Сообщается, что в 2021 году британец, которого зовут Тони, получил в подарок на Рождество ДНК-тест и решил ради развлечения его пройти. Мужчине было уже не до смеха, когда он получил результаты.

Анализ точно определил, что Тони родом из Ирландии, где родилась и проживала его мать. Кроме того, на генеалогическом дереве он увидел своего двоюродного брата, ранее проходившего генетическую экспертизу, и еще одну неизвестную женщину — Клэр (имя изменено), которую называли его сестрой.

Поскольку компания, которая проводит генетический анализ, помогает людям связаться с новыми родственниками, британец решил воспользоваться этой возможностью. В ходе переписки он выяснил, что 55-летняя Клэр родилась в том же роддоме, что и Джессика, которую он всю жизнь считал своей сестрой, с разницей всего в несколько часов.

Клэр и Джессика узнали правду случайно Фото: Pexels

Британец предположил, что вскоре после рождения малышей перепутали в больнице — и его версия оказалась правдивой.

Позже Клэр призналась, что всегда чувствовала себя чужой в собственной семье, ведь не имела никакого сходства с людьми, которых в течение 55 лет считала родственниками. Позже женщина познакомилась со своей биологической матерью, Джоан, и родным братом. Оказалось, что родственники живут в селе, мимо которого она каждое утро проезжала по дороге на работу.

К слову, биологическая мать Джессики умерла в начале 2024 года.

Тони обратился в национальную медицинскую службу Великобритании и предоставил результаты домашних ДНК-тестов. Врачи признали ошибку, из-за которой младенцев ошибочно отдали в чужие семьи, и сейчас пытаются определить сумму компенсации.

Напомним, ранее 25-летняя мать Джорджии Лейми рассказала, что акушерки в Ливерпульском роддоме были ошеломлены, когда впервые увидели ее огромного сына-богатыря с весом 5,3 кг.

А вот 55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у нее никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте.