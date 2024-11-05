Культурний шок: пару з КНР засудили за продаж нунчак і ножів для занять бойовими мистецтвами

Подружня пара не знала, що продаж складних ножів і нунчак у Британії є кримінальним злочином, який прирівнюється до зберігання холодної зброї.

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Подружжя з КНР, 29-річний Сін Юй і 28-річний Біліан Вен, які мешкали в Опеншоу, розташованому у британському графстві Манчестер, опинилися на лаві підсудних за те, що торгували незаконно зброєю, які використовують з бойових мистецтв і не знали, що це заборонено в Сполученому Королівстві. Курйозність ситуації полягає в тому, що обидвоє підозрюваних думали, що ножі та нунчаки не є зброєю, а є предметами самозахисту, пише видання Mirror.

Журналісти пишуть, що під час звичного недільного розпродажу черевиків, китайське подружжя раптом дістало зі свого пікапа набір для бойових мистецтв, у якому були 12 складних ножів, кийки та п'ять пар нунчак. Коли місцеві побачили, що продає сімейна пара, то викликали поліцію.

Під час судового слухання виявилося, що пара не знала, що продаж таких предметів заборонений у Великій Британії без відповідних дозволів. Ба більше, вони розповіли, що купили все це на іншому недільному ярмарку, а потім вирішили його продати з певним прибутком.

Оскільки парі світив реальний термін ув'язнення за зберігання холодної зброї, судді та прокурори вирішили ретельно вивчити біографію обох підозрюваних. Виявилося, що Юй і Вен давно мешкають у Британії, а одружилися у 2019 році. Сім'я заробляла на життя продажами товарів і доставкою продуктів, і ніяким чином не опинялася в полі зору правоохоронців щодо зв'язків з криміналітетом — ані місцевим, ані китайським.

ЗМІ пише, що під час суду пара щиро розповіла, що не очікувала такого культурного "шоку". Адже в Китаї такі товари продаються абсолютно без дозволів на недільних розпродажах, і там предмети для заняття бойовими мистецтвами не попадають під категорію "холодної зброї".

Юй і Вен визнали, що зробили "серйозну помилку" і просили суддю Ієна Діса врахувати це під час ухвалення рішення для сім'ї, якій загрожував термін ув'язнення до 12 місяців та штраф у розмірі кількох тисяч фунтів. Як наслідок, суд постановив засудити пару до чотирьох місяців умовно з випробувальним терміном на один рік. Також Юй і Вен мають виплатити 239 фунтів (12 855 гривень) за продану зброю, а самі ножі та нунчаки буде вилучено та знищено.

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