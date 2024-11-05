Культурный шок: пару из КНР осудили за продажу нунчаков и ножей для занятий боевыми искусствами

Супружеская пара не знала, что продажа складных ножей и нунчаков в Британии является уголовным преступлением, которое приравнивается к хранению холодного оружия.

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Супруги из КНР, 29-летний Син Юй и 28-летний Билиан Вэн, которые жили в Опеншоу, расположенном в британском графстве Манчестер, оказались на скамье подсудимых за то, что торговали незаконно оружием, которые используют из боевых искусств и не знали, что это запрещено в Соединенном Королевстве. Курьезность ситуации заключается в том, что оба подозреваемых думали, что ножи и нунчаки не являются оружием, а являются предметами самозащиты, пишет издание Mirror.

Журналисты пишут, что во время привычной воскресной распродажи ботинок, китайские супруги вдруг достали из своего пикапа набор для боевых искусств, в котором были 12 складных ножей, дубинки и пять пар нунчак. Когда местные увидели, что продает семейная пара, то вызвали полицию.

Во время судебного слушания оказалось, что пара не знала, что продажа таких предметов запрещена в Великобритании без соответствующих разрешений. Более того, они рассказали, что купили все это на другой воскресной ярмарке, а потом решили его продать с определенной прибылью.

Поскольку паре светил реальный срок заключения за хранение холодного оружия, судьи и прокуроры решили тщательно изучить биографию обоих подозреваемых. Оказалось, что Юй и Вэн давно живут в Британии, а поженились в 2019 году. Семья зарабатывала на жизнь продажами товаров и доставкой продуктов, и никаким образом не оказывалась в поле зрения правоохранителей относительно связей с криминалитетом — ни местным, ни китайским.

СМИ пишет, что во время суда пара искренне рассказала, что не ожидала такого культурного "шока". Ведь в Китае такие товары продаются абсолютно без разрешений на воскресных распродажах, и там предметы для занятия боевыми искусствами не попадают под категорию "холодного оружия".

Юй и Вэн признали, что совершили "серьезную ошибку" и просили судью Иена Диса учесть это при принятии решения для семьи, которой грозил срок заключения до 12 месяцев и штраф в размере нескольких тысяч фунтов. Как следствие, суд постановил приговорить пару к четырем месяцам условно с испытательным сроком на один год. Также Юй и Вэн должны выплатить 239 фунтов (12 855 гривен) за проданное оружие, а сами ножи и нунчаки будут изъяты и уничтожены.

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