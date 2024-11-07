У Британії записали на відео привида, який мучив людей в 200-літньому будинку (відео)

У старому британському будинку привид-полтергейст різав фотографії, кидався предметами та скидав людей зі сходів, розповіли дослідники паранормального. Вони записали, як в будинку двері рухаються без видимої причини.

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Дослідники паранормальних явищ побували у будинку з привидами у Великій Британії. 60 років тому в будинку жило сімейство, яке скаржилось на дивні явища і припускало, що вони страждають від дії містичних сил. На відео, знятому дослідниками, можна побачити, як з невідомих причин самостійно відчинились двері до кімнати. Прикметно, що це сталось після того, як пролунало кілька прохань до невидимої істоти, щоб вона це зробила. Відео з дивовижними кадрами з'явилось у TikTok каналі з назвою The Occult Family, написало видання Mirror.

Журналісти відшукали відео, яке дослідники паранормального зняли у містечку Понтерфакт (Pontefract) у Йоркширі на півночі Великої Британії. Запис зробили 24 серпня 2024 року о 21:44. На початку глядачам показують вхід в кімнату і чути, як чоловічий голос звертається до привида з проханням показати свою присутність і відчинити двері. Йому довелось повторити прохання кілька разів і в якийсь момент двері починають рухатись. Дослідники вигукують, що в домі дійсно діють якісь потойбічні сили. Коли камера розвертається, бачимо гостей будинку — це 34-річний JP та 38-річна Кіммі Джеффрі, і вони на телефон записують докази існування привидів в будинку у Британії.

"Двері не просто відчинилися, як це було б, якби в них вдарив протяг, не було відкритих вікон чи протягів. Двері відчинилися, наче хтось нас слухав, і штовхнув їх, хоч біля дверей нікого немає", — чути на відео.

Відео The Occult Family з полтергейстом в Йоркширі отримало понад тисячу вподобайок та понад сотню коментарів. Люди не сумнівались, що дослідники зустрілись з реальним паранормальним явищем. Дехто радив поставити відеокамери на зовнішній стороні дверей, щоб отримати ще один доказ існування привидів. Також авторів запитували, чому вони так лякаються, коли отримують від привидів докази існування: у відповідь написали, що вигуки — це не переляк, а хвилювання.

Привиди в Британії - сім'я дослідників паранормального, Кіммі та доньки Сноу та Пебл Фото: Скриншот Привиди в Британії - двері будинку в Британії Фото: Скриншот

На порталі розповіли деталі про 200-літній будинок, в якому зафіксували паранормальне. З'ясувалось, що з 1966 року там жило сімейство Прічардів, які страждали від "одного з найжорстокіших полтергейстів у світі". Невідома сила самовільно відчиняла та зачиняла двері, запускала пінисту зелену воду з кранів, різала фотографії, кидалась предметами, штовхала людей. Сім'я називала цю невидиму силу Фредом, намагалась вигнати святою водою, але успіху не було. Під час одного з нападів "Фред" тягнув сходами за ногу Даяну, дочку глави сімейства. В підсумку у 1980 році родина втекла з будинку, ідеться у статті.

Зазначимо, 2 листопада видання Mirror розповіло про будинок в Британії, заселений, як припускають, найбільшою кількістю привидів. Будинок збудували у Лондоні 18 ст. Протягом цього часу у ньому не раз зникали та гинули люди, написали журналісти.

Нагадуємо, у травні 2024 Daily Mail написало зникнення привидів в Британії та ідеї експертів з паранормальних явищ, що слід робити, щоб такого не сталось.