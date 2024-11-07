В Британии записали на видео призрака, который мучил людей в 200-летнем доме (видео)

В старом британском доме призрак-полтергейст резал фотографии, бросался предметами и сбрасывал людей с лестницы, рассказали исследователи паранормального. Они записали, как в доме двери двигаются без видимой причины.

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Исследователи паранормальных явлений побывали в доме с привидениями в Великобритании. 60 лет назад в доме жило семейство, которое жаловалось на странные явления и предполагало, что они страдают от действия мистических сил. На видео, снятом исследователями, можно увидеть, как по неизвестным причинам самостоятельно открылась дверь в комнату. Примечательно, что это произошло после того, как прозвучало несколько просьб к невидимому существу, чтобы оно это сделало. Видео с удивительными кадрами появилось в TikTok канале с названием The Occult Family, написало издание Mirror.

Журналисты отыскали видео, которое исследователи паранормального сняли в городке Понтерфакт (Pontefract) в Йоркшире на севере Великобритании. Запись сделали 24 августа 2024 года в 21:44. В начале зрителям показывают вход в комнату и слышно, как мужской голос обращается к призраку с просьбой показать свое присутствие и открыть дверь. Ему пришлось повторить просьбу несколько раз и в какой-то момент дверь начинает двигаться. Исследователи восклицают, что в доме действительно действуют какие-то потусторонние силы. Когда камера разворачивается, видим гостей дома — это 34-летний JP и 38-летняя Кимми Джеффри, и они на телефон записывают доказательства существования призраков в доме в Британии.

"Двери не просто открылись, как это было бы, если бы в них ударил сквозняк, не было открытых окон или сквозняков. Двери открылись, как будто кто-то нас слушал, и толкнул их, хотя у дверей никого нет", — слышно на видео.

Видео The Occult Family с полтергейстом в Йоркшире получило более тысячи лайков и более сотни комментариев. Люди не сомневались, что исследователи встретились с реальным паранормальным явлением. Некоторые советовали поставить видеокамеры на внешней стороне двери, чтобы получить еще одно доказательство существования призраков. Также авторов спрашивали, почему они так пугаются, когда получают от призраков доказательства существования: в ответ написали, что возгласы — это не испуг, а волнение.

Призраки в Британии — семья исследователей паранормального, Кимми и дочери Сноу и Пэбл Фото: Скриншот Призраки в Британии — двери дома в Британии Фото: Скриншот

На портале рассказали детали о 200-летнем доме, в котором зафиксировали паранормальное. Выяснилось, что с 1966 года там жило семейство Причардов, которые страдали от "одного из самых жестоких полтергейстов в мире". Неизвестная сила самовольно открывала и закрывала двери, запускала пенистую зеленую воду из кранов, резала фотографии, бросалась предметами, толкала людей. Семья называла эту невидимую силу Фредом, пыталась изгнать святой водой, но успеха не было. Во время одного из приступов "Фред" тянул по лестнице за ногу Даяну, дочь главы семейства. В итоге в 1980 году семья сбежала из дома, говорится в статье.

Отметим, 2 ноября издание Mirror рассказало о доме в Британии, заселенном, как предполагают, наибольшим количеством призраков. Дом построили в Лондоне 18 в. В течение этого времени в нем не раз исчезали и погибали люди, написали журналисты.

Напоминаем, в мае 2024 Daily Mail написало исчезновение призраков в Британии и идеи экспертов по паранормальным явлениям, что следует делать, чтобы такого не произошло.