У нашийниках і кайданах: у Китаї туристів відправлять стародавнім "маршрутом вигнання" (фото)

Міська влада впевнена, що проєкт допоможе залучити додатковий приплив відвідувачів і грошей, проте дехто обурений ініціативою. Коментатори вважають, що не можна перетворювати місце трагедії на розвагу.

У Китаї одне з міст придумало незвичайний інтерактив для туристів, пропонуючи їм пройти "болісні маршрути вигнання". Це має розвинути суттєво туризм, але водночас викликає дискусії. Про це йдеться в матеріалі My News.

Влада вважає, що це унікальний досвід для відвідувачів одного з китайських міст. Туристи зможуть стрибнути там із тарзанки, щоб імітувати розпач ув'язнених, які іноді стрибали зі скель. Також їм видаватимуть спеціальну форму та кайданки, щоб усе було по-справжньому, але не всі оцінили задумку.

Йдеться про провінцію Хейлунцзян, де в грудні запуститься спеціальний туристичний проєкт, що дає змогу туристам випробувати "посилання". Це допоможе не тільки збільшити кількість туристів, а й доходи, вважає влада.

Маршрути вигнання в стародавні часи: що відомо

Історичні записи свідчать, що за часів династії Цін (1644-1911) до Нінгути було заслано понад півтора мільйона осіб, які скоїли тяжкі злочини. Це було стародавнє військове місто, і свою популярність воно здобуло завдяки тому, що було одним із найвідоміших місць для заслання.

У Китаї туристам пропонують пройти "маршрутом вигнання" Фото: Weibo

"На багатьох ув'язнених чекали довгі і виснажливі подорожі, багато хто гинув у дорозі, а ті, що залишилися живими, часто потрапляли в рабство до місцевих чиновників. Сучасну популярність Нінгута здобула завдяки історичній драмі "Імператриці в палаці", у якій імператор Юнчжен засилає туди сім'ю своєї дружини", — йдеться в повідомленні.

Сучасне вигнання: що пропонує влада

У туристів з'явиться можливість вдягнути рожеву або блакитну спеціальну форму і вони будуть прикуті дерев'яними нашийниками та кайданами. Саме в такому вигляді відвідувачі повинні будуть пройти стародавнім маршрутом вигнання.

На шляху їм зустрічатимуться актори в ролі тюремних охоронців, що має допомогти повністю відчути атмосферу.

Вартість послуги та загальна протяжність маршруту залишаються невідомими, проте вже зараз вхід на озеро Цзінпо, що знаходиться на території маршруту, становить 7 доларів.

У Китаї придумали незвичайний інтерактив для туристів Фото: Weibo

Думки користувачів з цього приводу розділилися. Одні вважають, що це класний і креативний спосіб продовження місцевої історії та культури, завдяки чому можна буде залучити молодь. Інші написали, що не зовсім доречно робити з цього розвагу, адже це місце трагедії, куди було заслано чимало інтелектуалів і патріотів, тому "такий захід — неповага до цієї болючої історії".

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що дівчина зайнялася улюбленим хобі біля стін королівського палацу і нарвалася на хейт. К'єу Хоа в Сеулі зробила кілька незвичайних кадрів біля стін об'єкта культурної спадщини. Вона вважає, що в цьому немає нічого поганого, але незадоволеними залишилися як її співвітчизники з В'єтнаму, так і громадяни Південної Кореї.