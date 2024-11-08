На виставці показали "найкрасивішого в світі" кота: в чому особливість його породи (фото)

У фіналі виставки, що вважається однією з найбільших у світі, журі обирало 34 переможців з півтори тисячі учасників.

На Всесвітній виставці котів, що відбулась у норвезькому місті Осло, визначили найкрасивішого представника виду в світі. Ним став домашній улюбленець на прізвисько Бакарді. Про це йдеться на сторінці Kingdom of Cats у Facebook.

Чотирилапого привезли на виставку з Гданська (Польща). Він живе у розпліднику Et Cetera Blue PL, яким керують Йоанна Ковальчик та її дочка Поля, обидві – члени асоціації "Королівство котів".

Повідомляється, що Бакарді нагородили в спеціальній категорії для кастрованих котів. У фіналі виставки, що вважається однією з найбільших у світі, журі обирало 34 переможців з півтори тисячі учасників.

Бакарді належить до породи архангельських блакитних котів (також називають мальтійськими), відомих своєю сріблясто-блакитною шерстю і ласкавим та ніжним характером, що робить її улюбленицею серед любителів кішок з усього світу.

Архангельські блакитні коти можуть бути запеклими мисливцями, часто ловлять гризунів, птахів, кроликів, дрібних ссавців або рептилій. Дуже енергійні та мають відмінну пам'ять. У середньому важать від 3,6 до 6,8 кг. Самці зазвичай більші за самок. Вагітність у представниць цієї породи триває приблизно 64 дні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що кіт Крошик завважки 17 кілограмів, якого називають "найтовстішим у світі", застряг при спробі втечі з дієтичного табору, куди його помістили для реабілітації.

До того ж перський кіт Луїс піднявся на три найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу. Він увійшов в історію, адже став першим представником свого виду, кому вдалось реалізувати таку мандрівку.