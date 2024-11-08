На выставке показали "самого красивого в мире" кота: в чем особенность его породы (фото)

В финале выставки, которая считается одной из крупнейших в мире, жюри выбирало 34 победителей из полутора тысяч участников.

На Всемирной выставке кошек, которая состоялась в норвежском городе Осло, определили самого красивого представителя вида в мире. Им стал домашний любимец по кличке Бакарди. Об этом говорится на странице Kingdom of Cats в Facebook.

Четвероногого привезли на выставку из Гданьска (Польша). Он живет в питомнике Et Cetera Blue PL, которым руководят Йоанна Ковальчик и ее дочь Поля, обе — члены ассоциации "Королевство котов".

Сообщается, что Бакарди наградили в специальной категории для кастрированных котов. В финале выставки, которая считается одной из крупнейших в мире, жюри выбирало 34 победителей из полутора тысяч участников.

Бакарди принадлежит к породе архангельских голубых кошек (также называют мальтийскими), известных своей серебристо-голубой шерстью и ласковым и нежным характером, что делает ее любимицей среди кошатников со всего мира.

Архангельские голубые коты могут быть заядлыми охотниками, часто ловят грызунов, птиц, кроликов, мелких млекопитающих или рептилий. Очень энергичны и обладают отличной памятью. В среднем весят от 3,6 до 6,8 кг. Самцы обычно крупнее самок. Беременность у представительниц этой породы длится примерно 64 дня.

Напомним, ранее Фокус писал, что кот Крошик весом 17 килограммов, которого называют "самым толстым в мире", застрял при попытке побега из диетического лагеря, куда его поместили для реабилитации.

К тому же персидский кот Луис поднялся на три самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Он вошел в историю, ведь стал первым представителем своего вида, кому удалось реализовать такое путешествие.