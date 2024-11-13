"Вони це приховали": жінки дізналися про підміну в пологовому будинку через 59 років

Кілька жінок подали до суду за факт приховування підміни дітей у приватному закладі. Місцева влада заперечує цей факт, однак журналісти виявили ще низку випадків протягом 1950-1960-х.

Дві мешканки Норвегії виявили те, що їх підмінили після народження, але дізналися про це лише через майже 60 років. Вони підозрюють, що норвезький уряд міг приховувати цю інформацію, повідомляє Associated Press.

ЗМІ пише, що дві 59-річні жінки разом з Карен Рафтесет Доккен – однією з матерів, які отримали не свою дитину — подати до суду на державу у підозрі на факт підміни. У лютому 1965 року пані Доккен народила дівчинку в приватному закладі Eggesboenes, розташованому в центральній Норвегії. Там немовлят утримували разом, а матері відпочивали в окремих палатах.

Через тиждень жінка повернулася додому з дитиною, яку назвала Моною на честь матері, та вважала своїм нащадком. Однак потім Карен почало дивувати, що її донька має чорняві кучері. Однак потім припустила, що вона успадкувала волосся матері свого чоловіка, і не надала цьому уваги. Дитину вона виховала як свою власну доньку.

На початку 2000-х пані Доккен зрозуміла, що Мона не є її біологічною дитиною, а її справжня донька, Лінда Карін Рісвік Готаас, була вихована в іншій родині. Сама жінка змогла розгадати цю таємницю в 1985 році, коли місцеві органи охорони здоров'я виявили факт підміни, коли дівчата Мона і Лінда були підлітками. Однак уповноважені особи приховали цю інформацію від матері та двох дівчат.

Під час слухань в окружному суді Осло, 78-річна жінка зізналася, що ніколи не думала, що Мона не є її дочкою. Однак далі виявилося, що тест ДНК довів ці підозри пані Доккен, коли вже 57-річна Мона дізналася, що Карен не є її біологічною матір'ю.

У своїй позивній заяві жінки вказали, що влада Норвегії порушила їхні права, підірвала право на сімейне життя, за що вони вимагають офіційних вибачень та виплати компенсації. Адвокатка позивачок Крістін Аарре Гаанс заявила, що місцева влада "порушувала право на ідентичність" та "тримала у таємниці" інформацію щодо біологічних батьків Мони.

"Її біологічний батько помер. Вона не має жодного контакту зі своєю біологічною матір'ю", — сказала юристка.

Журналісти вказують, що біологічна мама Мони виявила факт підміни доньки ще в 1981 році. Однак жінка не змогла довести факт материнства, який через чотири роки виявлять у місцевих органах охорони здоров'я.

Водночас офіційна влада заперечує факт підміни та не визнає позивних вимог жінок. Представник влади у суді Асгер Нюгорд заявив, що наразі місцеві органи влади не мають ґрунтовно підтверджених фактів підміни у 1965 році, як і фактів встановлення біологічної спорідненості Мони у 80-хх роках.

Норвезькі ЗМІ пишуть, що наразі не вдалося встановити, як взагалі стався факт підміни дітей і хто саме був причетний до цього. Однак, за даними журналістів, підміна Мони може бути одним з кількох відомих випадків медійникам, який стався в закладі Eggesboenes протягом 1950-хх та 1960-хх років.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як в пологовому будинку плутали дітей протягом 55 років. Одна британка зізналася, що завжди відчувала себе чужою у власній родині, адже не мала жодної схожості з людьми, яких вважала родичами.

Також ми писали про те, як молодій матері у пологовому будинку "підсунули" чужу дитину. Наразі лікарня міста Дорсету в Британії підтвердила, що заклад розслідує цей прикрий інцидент.